Jasna poruka trenera Igokee pred meč sa Budućnosti: "Ko nema motiv i želju da pobijedi, neka se ne bavi košarkom!"

Strateg Aleksandrovčana najavio je duel sa ekipom iz Podgorice (subota, 18.00).

Izvor: championsleague.basketball/screenshot

Košarkaši Igokee m:tel nastavljaju seriju domaćih utakmica u ABA ligi.

Izabranici Nenada Stefanovića će u okviru petog kola Top 8 faze ugostiti Budućnost, a biće ovo treća uzastopna utakmica "igosa" pred domaćom publikom. U prethodne dvije ostvaren je polovičan učinak (Bosna 66:73, Cedevita Olimpija 81:77).

"Očekuje nas izvanredna ekipa Budućnosti, koja na svakoj poziciji ima po dva, a negdje čak i tri jako kvalitetna igrača na nivou Evrokupa i Evrolige. Znam vrlo dobro šta je bilo u prvom meču i koliko su nas košarkaški, u svim segmentima, nadigrali (trijumf Budućnosti 99:67, op.a.). Mi smo u prošlom susretu pokazali da možemo svakoga da pobijedimo, i ko za subotu nema motivaciju i želju da pobijedi bolje da se ne bavi ovim poslom", rekao je u najavi meča sa "đetićima" trener Aleksandrovčana.

Igokea m:tel je na osmom mjestu Top 8 runde, sa učinkom od 9 pobjeda i 11 poraza, koliko ima i sedmoplasirana Bosna.

Bek Ahmad Rori je u dosadašnjih 15 utakmica u regionalnom takmičenju devet puta bio dvocifren i biće jedna od glavnih napadačkih uzdanica protiv tima koji se trenutno nalazi na četvrtom mjestu u Top 8 rundi.

"Budućnost VOLI je odličan tim i trenutno su na istom skoru kao i Crvena zvezda. U Podgorici su nas ubjedljivo pobijedili, ali dobro smo se pripremili i svjesni smo da će utakmica biti izuzetno teška. Igramo na svom terenu i moramo da ga odbranimo. Znamo da će biti teško ali daćemo sve od sebe da ostvarimo pobjedu", rekao je bek iz Sjedinjenih Američkih Država.

Utakmica u Laktašima počinje u 18.00 časova.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)