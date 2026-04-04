Igokea nemoćna u Laktašima, pobjeda Crvene zvezde za samopouzdanje (VIDEO) 0
Igokea nemoćna u Laktašima, pobjeda Crvene zvezde za samopouzdanje (VIDEO)

Košarkaši Crvene zvezde upisali su ubjedljivu pobjedu u Laktašima protiv Igokee rezultatom 73:86, u okviru 6. kola Top 8 faze ABA lige.

Trener crveno-bijelih Saša Obradović je odlučio da odmori trojicu ključnih igrača - Kodija Milera-Mekintajera, Džordana Nvoru i Semija Odželeja, dok su se u sastav vratili Dejan Davidovac i Jago Dosa Santos.

Nije ovo bila pretjerano kvalitetna utakmica, ali uradila je Zvezda upravo ono što joj je potrebno, slavila je bez velike potrošnje i popravila raspoloženje poslije poraza u vječitom derbiju u Evroligi.

Crveno-bijeli su dobili meč prije svega zahvaljujući dobroj odbrani i nekim pogođenim šutevima u drugom poluvremenu. Kada su stigli do maksimalnih +21 tokom treće dionice, nije bilo povratka za izabranike Nenada Stefanovića koji jednostavno nisu mogli da pronađu napadački ritam tokom cijele utakmice.

U prvih 20 minuta praktično je bio raspoložen samo Hasijel Rivero, dok su u drugom značajne uloge imali Čima Moneke, Dejan Davidovac i Stefan Miljenović koji je bio najefikasniji u crveno-bijelom taboru.

Domaći tim se dosta mučio u napadu, ali zahvaljujući šutu sa distance uspjeli su da završe meč sa pristojnim zaostatkom, iako je u jednom momentu prednost iznosila +22.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Stefan Miljenović sa 14 poena i po tri skoka i asistencije, Rivero je dodao 11 uz dva skoka, dok su još bili dvocifreni Davidovac i Moneke. Batler je završio meč sa 9 poena i pet asistencija, ali pokazao veliku nervozu jer je već za 6 minuta u igri u prvom poluvremenu napravio tri faula, pa je morao na "hlađenje".

Rori je bio najefikasniji na meču sa 17 poena, a trojke je šutirao 5/8. Ispratio ga je Jeremić sa 13 poena, Bes je dodao 8.

Autor Nebojša Šatara
21:00

40' Kraj utakmice!

Pobjeda Crvene zvezde u Laktašima 73:86

21:00

39' Rori raspucan

Dvije trojke Rorija zaredom, urodio je plodom tajm-aut Nrenada Stefanovića.

20:48

37' Miljenović se razigrao

Lijep potez Stefana Miljenovića koji još jednom dokazuje da na njega može i te kako da se računa ove sezone. Laki poeni Davidovca pod košem, reaguje Stefanović tajm-autom - 62:84

20:44

36' Trojka za samopouzdanje

Nova trojka Rorija, ali vraća Batler sa osam metara. 62:80

20:42

35' "Igosi" pokušavaju da smanje

Batler bilježi četvrtu asistenciju na utakmici, poeni Izundua. Nova trojka za Igokeu, ali Miljenović ne uspjeva da vrati. 59:74

20:36

33' Trojka Miljenovića

Gubi Batler loptu, a onda pravi nesportski faul. Po jedan protraćen napad na obje strane. Evo trojke Miljenovića. Ne briljira Zvezda, ali igra pametnu košarku. 54:72

20:32

31' Zvezda ima veliku prednost

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

  Lijep potez Batlera, igra Zvezda dobru odbranu u ovoj fazi meča, ipak na liniju penala će Lazić poslije faula Bolomboja 49:69

20:27

30' Kraj treće četvrtine 49:67

Poeni Misića. Jako lijepa saradnja Batlera i Davidovca. Musić je fauliran na liniji za tri poena, Miljenović je napravio ličnu grešku. 2/2 za Musića, pokušao je Batler sa više od pola terena - 49:67

20:25

29' Crveno-bijeli vode 20 razlike

Faul u napadu Bolomboja. Profitira Igokea - Antunović pogađa trojku. Jako lep potez Miljenovića sa druge strane. 45:65

20:24

28' Zvezda krenula po pobjedu

Igokea ne uspjeva da pronađe put do koša, Jago pogađa trojku, raste prednost crveno-bijelih! Batler siguran sa linije penala 42:63

20:18

26' Najveća prednost Zvezde

Otvorio se prostor Miljenoviću što on koristi i poentira. Bolomboj je pokupio loptu posle promašene trojke domaćih. Moneke donosi najveću prednost Zvezdi - 40:58

20:15

25' Moneke!

Pobjegao je Moneke Topoloviću i pogodio uz nesportski faul. Nesporazum Rivera i Monekea, biće lopta za Igokeu. 40:53

20:12

23' Zvezda održava prednost

Prodor i novi poeni Jeremića. Moneke je iznudio dva slobodna bacanja. Jago faulira Jeremića na šutu za tri poena 40:49

20:07

22' Zvezda ima dvocifrenu prednost

Rori pogađa težak šut na isteku napada, jako lijep potez Jaga sa druge strane. Ide i trojka kapitena Ognjena Dobrića. 35:47

20:05

21' Počelo drugo poluvrijeme

Promašuje Dobrić trojku, ali Jago igra dobru odbranu i na kraju zakucavanje Tajsona Kartera. 33:42

19:52

20' Kraj prvog poluvremena - Zvezda vodi 33:40

Najbolji u prvih 20 minuta bio je Hasijel Rivero sa 10 poena, sljedeći najefikasniji u Zvedi je Dobrić sa 5 faulova. Jeremić je sa druge strane imao 8, a Bes 6.

19:45

18' Trojka Dobrića

Konačno trojka Dobrića, a onda uzvraća Bes. Lijepa akcija Zvezde i laki poeni Dobrića 33:40

19:43

17' Dosta promašaja na obje strane

Izundu poentira poslije asistencije Jaga. Neće šut košarkaše Igokee na ovom meču, ali ne uspjeva ni Zvezda da profitira, primašuje Karter novu trojku - 28:35

19:42

16' Istopila se prednost Zvezde

Laki poeni Milosavljevića. Po rampa na obje strane, žestoka borba u ovim momentima na terenu. 28:33

19:37

15' Tajm-aut Saše Obradovića

Ispromašivali su se igrači oba tima, Bes je poenima pod košem natjerao Sašu Obradovića da zatraži tajm-aut. 26:33

19:35

14' Trojka za trojkom

Miljenović siguran sa linije penala. Jeremić pogađa novu trojku, ekpsresno vraća Karter 24:33

19:32

13' Batler mora napolje, reaguju "igosi"

Batler faulira Jeremića na šutu za tri poena. Mora napolje jer već ima tri faula, mijenja ga Karter. Jeremić 3/3. Griješi Bolomboj, Popović to kažnjava sa druge strane - 21:28

19:31

12' Mora da reaguje Stefanović

Poneni Milosavljević poslije prodora. Bolomboj ispravlja promašaj Davidovca. Batler poentira poslije kontre, mora Stefanović da reaguje tajm-autom - 16:28

19:28

11' Trojka Davidovca

Pogađa Davidovac karakterističnu trojku iz kornera. Sada faul u napadu Popovića. Batler promašuje trojku, ali Kalinić na skoku i pogađa uz faul - 14:24

19:24

10' Kraj prve četvrtine

Trojka Antunovića, ekspresno vraća Miljenović. Laki poeni Popovića sa druge strane. Umalo Igokea da poentira za tri desetinke, ali izašla je lopta iz koša 14:19

19:17

8' Griješe i igrači Zvezde

Promašuje Batler zicer, vratila se lopta košarkašima Zvezde, ali griješi sada Miljenović. Laki poeni za Milosavljevića. 9:16

19:15

7' Zvezda vodi u Laktašima

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

  Evo konačno trojke za domaće, pogađa je Rori. Rivero ponovo na liniji penala 7:16

19:13

6' Novi promašaji "igosa"

Lazić promašuje novu trojku, ništa domaći ne mogu da pogode. Sjajan potez Rivera koji pogađa uz faul. 4:13

19:12

5' Igokea loša

Moneke siguran sa linije penala. Milosavljević ne uspeva da poentira pod košem. 4:11

19:08

4' Zvezda napravila seriju

Sjajan pas Kartera za Rivera koji dominira pod košem za sada. Još jedan neiskorišćen napad domaćih, ne kažnjava to Jago. Novi promašaj za Jeremića. 4:9

19:06

3' Zvezda preuzima vođstvo

Lijep potez Jaga, prošetao se do koša. Veliki promašaj Besa za tri poena. Rivero će na liniju penala, pogađa 1/2 - 4:7

19:05

2' Egal na startu

Odgovara Zvezda preko Rivera i Monekea, Lazić promašuje otvoren šut za tri poena. 4:4

19:05

1' Počeo je meč

Greška Rorija, pa Jaga, a onda prve poene na meču bilježi Jeremić. Igrao je Moneke 1 na 1, ali nije uspio, kažnjavaju to domaći 4:0

19:04

Prve petorke

Zvezda: Karter, Dobrić, Moneke, Jago, Rivero

Igokea: Rori, Lazić, Popović, Bes, Jeremić

19:04

Sastav Igokee

Mustapić, Ilić, Antunović, Lazić, Rori, Topolović, Popović, Bes, Milosavljević, Musić, Jeremić

18:51

Sastav Crvene zvezde

Saša Obradović odlučio je da odmori Kodija Milera-Mekintajera, Semija Odželeja i Džordana Nvoru.

Miljenović, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Bolomboj, Radošić, Moneke, Dos Santos

18:50

Ovacije za košarkaše Crvene zvezde u Laktašima

17:57

Skor i pozicija na tabeli

Košarkaši Crvene zvezde su trenutno četvrti na tabeli sa skorom 16-5, dok je Igokea na posljednjem osmom mjestu sa devet pobjeda i 12 poraza. Tim iz Laktaša je u posljednjih pet utakmica slavio samo jednom, dok je Zvezda poražena samo od Dubaija.

17:49

Nenad Stefanović očekuje spektakl

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

  "Očekuje nas, kao i uvijek, spektakl u Laktašima. Dolazi nam evroligaški tim Crvena zvezda koja igra fantastičnu košarku cijele sezone. Siguran sam da kod mojih momaka kao i uvijek, pred ovakve duele postoji ogromna motivacija i želja da se dokazuju".

17:48

Saša Obradović očekuje težak meč

Izvor: MN PRESS

  "Za nas teška utakmica nakon derbija i velike fizičke i mentalne potrošnje. Međutim, ekipa Igokee zaslužuje svako poštovanje, tim sa kojim smo već igrali na startu TOP 8 faze, znamo da imaju i kvalitet i iskustvo i u ovim okolnostima moraćemo maksimalno da pristupimo ovoj utakmici. Pozivam naše navijače kojih ima jako puno u Republici Srpskoj da dođu i pruže nam podršku".

17:48

Dobro došli!

Zajedno ćemo pratiti utakmicu Igokee i Crvene zvezde u Laktašima koja počinje od 19 časova.

