Igokea nemoćna u Laktašima, pobjeda Crvene zvezde za samopouzdanje (VIDEO)

Košarkaši Crvene zvezde upisali su ubjedljivu pobjedu u Laktašima protiv Igokee rezultatom 73:86, u okviru 6. kola Top 8 faze ABA lige.

Trener crveno-bijelih Saša Obradović je odlučio da odmori trojicu ključnih igrača - Kodija Milera-Mekintajera, Džordana Nvoru i Semija Odželeja, dok su se u sastav vratili Dejan Davidovac i Jago Dosa Santos.

Nije ovo bila pretjerano kvalitetna utakmica, ali uradila je Zvezda upravo ono što joj je potrebno, slavila je bez velike potrošnje i popravila raspoloženje poslije poraza u vječitom derbiju u Evroligi.

Crveno-bijeli su dobili meč prije svega zahvaljujući dobroj odbrani i nekim pogođenim šutevima u drugom poluvremenu. Kada su stigli do maksimalnih +21 tokom treće dionice, nije bilo povratka za izabranike Nenada Stefanovića koji jednostavno nisu mogli da pronađu napadački ritam tokom cijele utakmice.

U prvih 20 minuta praktično je bio raspoložen samo Hasijel Rivero, dok su u drugom značajne uloge imali Čima Moneke, Dejan Davidovac i Stefan Miljenović koji je bio najefikasniji u crveno-bijelom taboru.

Domaći tim se dosta mučio u napadu, ali zahvaljujući šutu sa distance uspjeli su da završe meč sa pristojnim zaostatkom, iako je u jednom momentu prednost iznosila +22.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Stefan Miljenović sa 14 poena i po tri skoka i asistencije, Rivero je dodao 11 uz dva skoka, dok su još bili dvocifreni Davidovac i Moneke. Batler je završio meč sa 9 poena i pet asistencija, ali pokazao veliku nervozu jer je već za 6 minuta u igri u prvom poluvremenu napravio tri faula, pa je morao na "hlađenje".

Rori je bio najefikasniji na meču sa 17 poena, a trojke je šutirao 5/8. Ispratio ga je Jeremić sa 13 poena, Bes je dodao 8.