Crvena zvezda bi mogla da ostane bez najboljeg igrača

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda mogla bi da ostane bez Kodija Milera-Mekintajera. Prema informacijama koje stižu od strane italijanskog novinara Simonea Macole blizu je potpisivanja višegodišnjeg ugovora sa Olimpijakosom. Ostaće u crveno-bijelom dresu, ali u drugoj državi.

"Prema informacijama do kojih smo došli Mekintajer je vrloblizu potpisivanja višegodišnjeg ugovora sa Olimpijakosom, sa velikom platom. Nije još gotovo, pregovori su u toku i ostalo je da se reše još neki uslovi pre formalizacije", navodi se u njegovom tekstu na sajtu "backdoorpodcast".

Mekintajer u Evroligi ima prosjek od 12,5 poena, 7,4 asistencije i 4,5 skokova po meču uz prosječan indeks korisnosti od 14,9. Najefikasniju partiju u elitnom takmičenju imao je u evroligaškom derbiju koji je Zvezda izgubila od Partizana. Dao je 24 poena, uz 9 asistencija.

Kodi Miler Mekintajer je poslije tog poraza od Partizana dao i izjavu i bio je vidno ljut kada je dobio pitanje novinara o tome da li je Zvezdu "vezao" preveliki pritisak pošto je morala da dobije taj meč zbog borbe za plej-of.

"Zašto 'pritisak' brate? Nema pritiska, ne postavljaj mi to pitanje ponovo. Pritisak je kada neko umire. Nema pritiska, ovo je košarka. Nije pritisak, nedostajao nam je mentalitet i pristup kao da meč još nije gotov. Nema pritiska u košarci. Vi imate pritisak, drugi ljudi imaju pritisak, ljudi koji imaju prave poslove osjećaju pritisak, mi dolazimo ovdje da igramo igru koju volimo. Nema pritiska u tome. Samo je pitanje našeg mentaliteta i našeg pristupa da moramo da shvatimo da utakmica nije gotova", rekao je Kodi.

