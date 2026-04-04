Nove kalkulacije: Superkompjuter kaže da Crvena zvezda ispada iz Evrolige

Prema najnovijim kalkulacijama Crvena zvezda neće proći ni u plej-in Evrolige, odnosno to bi značilo da će ispasti prije doigravanja.

Prema najnovijim kalkulacijama za Evroligu - Crvena zvezda neće proći ni u plej-in. Odnosno, superkompjuter kaže da će srpska ekipa da završi takmičenje već u regularnoj fazi, prije doigravanja (trenutni skor je 19-16). Više šanse za to daju se Makabiju nego crveno-bijelima (66 odsto, skor je 18-16).

Prema najnovijim predikcijama Crvena zvezda je trenutno na 10. mjestu i ima 51 odsto šanse da se nađe među 10 najboljih, što znači da ide u plej-in i samo jedan odsto šanse da bude među šest ekipa i da direktno prođe u plej-of. U kalkulacije je između ostalog uračunat i raspored i forma ekipa.

Stranica "Figurei8ht" navodi i da Dubai ima šest odsto šanse da prođe u top10 i da Armani ima samo tri odsto šanse za to. U top6 vide sigurno Olimpijakos, Fenerbahče, Valensiju, Real (91 odsto šanse), Žalgiris (79) i Hapoel Tel Aviv (55), dok tu šanse daju još Panatinaikosu (37).

EuroLeague playoff picture keeps shifting — here’s what today’s simulations say (Apr 4 - corrected):



✅ TOP‑2 are basically locked

Olympiacos 99% | Fenerbahçe 98%



TOP‑4 battle:

Real Madrid 66%

Valencia 60%

Žalgiris 42%

Hapoel TLV 18%

Panathinaikos 9%

Barcelona 7%



TOP‑6 —…pic.twitter.com/oHa5spVgxc — Figurei8ht (@Figurei8ht)April 4, 2026

A, kada je u pitanju borba za plej-in, odnosno timovi od 7. do 10. mjesta pored spomenutog Panatinaikosa, tu su još Barselona, Monako i Makabi.

Kakav raspored imaju Zvezda i Makabi?

Crvena zvezda ima da odigra još tri utakmice, a Makabi još četiri od čega je jedna sa druogm izraelskom ekipom Hapoelom i to pred posljednje kolo što dovodi u pitanje i regularnost takmičenja. Ovako izgledaju rasporedi dveju ekipa za završnicu sezone:

07.04 Crvena zvezda - Pariz (20h)

10.04 Asvel - Crvena zvezda (20.45h)

16.04 Real Madrid - Crvena zvezda (20.45h)

Raspored Makabija:

07.04 Baskonija - Makabi (21h)

09.04 Pariz - Makabi (21h)

12.04 Makabi - Hapoel (21.15h)

16.04 Makabi - Virtus (20.05h)

