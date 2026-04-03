Još jedan tim pobjegao Crvenoj zvezdi: Plejof je nemoguća misija za tim Saše Obradovića

Nakon pobjede Valensije nad Virtusom nema Crvena zvezda više šanse da stigne ovaj tim na tabeli Evrolige.

Nakon pobede Olimpijakosa nad Asvelom, trijumfovali su u Evroligi Valensija i Baskonija i to znači da Crvena zvezda više nema šanse da stigne Valensiju na tabeli. Valensija je tako na tri kola do kraja na tri pobjede više od Zvezde uz bolji međusobni skor.

To znači da su Olimpijakos, Fenerbahče i Valensija van dometa, a jedino još Zvezda ima matematičku šansu za plejof ako nekako prestigne Žalgiris, Real ili Hapoel, mada to djeluje malo vjerovatno. Zvezdi bi trebale sve pobjede i da joj se poklope neki rezultati.

Valensija obezbijedila Top 6?

Košarkaši Valensije su rutinski savladali Virtus i tako praktično osigurali Top 6. Na kraju su savladali Virtus 94:81 i tako se osigurali. Nejt Rivers je eksplodirao sa 33 poena i 10 skokvoa, dok je kod Virtusa Karsen Edvards upisao 26 poena uz 5 asistencija i 3 skoka.

Real nije napravio gužvu na vrhu

Real Madrid se mučio sa Baskonijom koja mu je uzela titulu u finalu kupa kralja i na kraju izgubio 98:96. Zbog toga je ispustio priliku da se nađe na prvom mjestu. Najbolji na meču bio je nevjerovatni Luvavu Kabaro sa 26 poena i 6 skokova. Dijakite je dao 21 poen uz 5 skokova, a Simons je imao takođe 21 poen., Kod Reala Fakundo Kampacco je imao 21 poen uz 9 asistencija, dok je Mario Hezonja dao 17 poena.