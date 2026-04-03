logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evroliga ima novog lidera: Trener se posvađao sa jednim od glavnih igrača i na kraju pobijedio

Goran Arbutina
0

Olimpijakos je pobijedio posljednjeplasirani Asvel nakon svađe Dorsija i Barcokasa i došao je na prvo mjesto Evrolige.

Olimpijakos pobijedio poslednjeplasirani Asvel nakon svađe Dorsija i Barcokasa Izvor: MN PRESS

Mučili su se cijeli meč igrači Olimpijakosa, ali su na kraju pobijedili posljednjeplasirani Asvel i uspjeli da dođu na diobu prvog mjesta sa Fenerbahčeom. Bilo je 82:74 za crveno-bijele u gostima, a sada tim iz Pireja ima 23 pobjede kao i Fenerbahče.

Asvel je pokazao zube velikom favoritu iako je odavno otpisan i ostao je ubjedljivo posljednji na tabeli sa osam pobjeda i čak 27 poraza. Pogledajte kako sada izgleda tabela Evrolige:



Milutinovu falio skok

Prvi čovjek ovog meča bio je Saša Vezenkov sa 21 poenom i 7 skokova, a Donta hol je imao 14 poena i 6 skokova. Srpskicentar Nikola Milutinov je imao 10 poena i 9 skokova, bio je na skok od dabl-dabla. Sa druge strane Melvin Ažinsa je imao 17 poena, a nekadašnji košarkaš Partizana Brajan Angola 15.

Žestoka svađa

Tajler Dorsi završio je meč sa 13 poena, a mogao je da ima i više poena da nije izašao tri minuta prije kraja treće četvrtine. Tada je ušao u žestok verbalni sukob. Do kraja meča nije ulazio, a pogledajte kako je izgledao njegov sudar sa trenerom. 

Tagovi

KK Olimpijakos Evroliga košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

