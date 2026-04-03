Evroliga ima novog lidera: Trener se posvađao sa jednim od glavnih igrača i na kraju pobijedio

Olimpijakos je pobijedio posljednjeplasirani Asvel nakon svađe Dorsija i Barcokasa i došao je na prvo mjesto Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Mučili su se cijeli meč igrači Olimpijakosa, ali su na kraju pobijedili posljednjeplasirani Asvel i uspjeli da dođu na diobu prvog mjesta sa Fenerbahčeom. Bilo je 82:74 za crveno-bijele u gostima, a sada tim iz Pireja ima 23 pobjede kao i Fenerbahče.

Asvel je pokazao zube velikom favoritu iako je odavno otpisan i ostao je ubjedljivo posljednji na tabeli sa osam pobjeda i čak 27 poraza. Pogledajte kako sada izgleda tabela Evrolige:







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Milutinovu falio skok

Prvi čovjek ovog meča bio je Saša Vezenkov sa 21 poenom i 7 skokova, a Donta hol je imao 14 poena i 6 skokova. Srpskicentar Nikola Milutinov je imao 10 poena i 9 skokova, bio je na skok od dabl-dabla. Sa druge strane Melvin Ažinsa je imao 17 poena, a nekadašnji košarkaš Partizana Brajan Angola 15.

Žestoka svađa

Tajler Dorsi završio je meč sa 13 poena, a mogao je da ima i više poena da nije izašao tri minuta prije kraja treće četvrtine. Tada je ušao u žestok verbalni sukob. Do kraja meča nije ulazio, a pogledajte kako je izgledao njegov sudar sa trenerom.