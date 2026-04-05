Vlade Đurović: "Moram da se izvinim Đoanu Penjaroji"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Vlade Đurović promijenio je mišljenje o treneru Partizana Đoanu Penjaroji poslije pobjede u derbiju.

Poznati košarkaški analitičar Vlade Đurović izvinio se treneru Partizana Đoanu Penjaroji nakon pobjede u evroligaškom večitom derbiju. Prema njegovim riječima, još je rano da mu navijači skandiraju, ali mu je odao veliko priznanje za sve ono što je uradio u Humskoj za tri mjeseca.

Bio je jedini koji je imao hrabrosti da preuzme tim nakon ostavke Željka Obradovića, trpio je kritike, slušao zvižduke sa tribina, a sada je stigao do istorijskog niza sa crno-bijelima.

Partizan je vezao šest pobjeda u Evroligi i to će mu definitivno biti podstrek u pohodu na titulu u ABA ligi.

"Rekao sam da je pobjeda Partizana zaslužena, bilo bi nezasluženo da je dobila Zvezda, iako je postojala mogućnost. Partizan je ostvario šest vezanih pobjeda u eliti, napravio je Đoan Penjaroja nešto što niko nije očekivao. Jedan od prvih koji je rekao da nije dobar potez uprave da dođe Penjaroja bio sam ja. Pogriješio sam i moram to da priznam i da se izvinim“, rekao je Vlade Đurović gostujući na televiziji "Prva" i nastavio:

"Čovjek je napravio čudo, u rasturenoj ekipi i klubu gdje se nije znalo ko pije, a ko plaća, uz publiku koja zviždi svojim igračima, a skandira bivšem treneru. Odu Tajrik Džons i Kameron Pejn, povrijedi se Dvejn Vašington, a on napravi šest pobjeda zaredom, što je rekord. Skidam mu kapu. Mislim da je rano da navijači zapjevaju Penjaroji. Teško je da zarastu rane poslije odlaska Željka Obradovića. Mnogo je rano, a vjerujem da njemu to nije ni potrebno", kaže nekadašnji trener.

Dao je svoje prognoze o konačnom plasmanu na kraju regularnog dijela sezone i kaže da su upravo porazi od Partizana, skupo koštali Crvenu zvezdu. "Partizan može najviše do 14. mjesta, po mom mišljenju. Zvezda je imala šansu, i zbog svoje igre i zbog drugih rezultata, da uđe u Top 4. Da su dobili Partizan u prvom meču, postojala je prilika, zatim za Top 6, pa i za prvih osam. Sada je ostalo da se bori za Top 10. Nažalost, došla je serija poraza, forma je pala. Objektivno, najveći razlog što Zvezda neće biti visoko plasirana je Partizan".

Šta je potrebno Crvenoj zvezdi za prolaz dalje? Pričalo se o visokom plasmanu, a onda je sve palo u vodu poslije poraza od Partizana.

"Zvezda sada mora da dobije dvije od preostale tri utakmice – protiv Pariza, Asvela i Reala. Sa te dvije pobjede mogla bi da bude deseta, eventualno deveta. Ali, to je simbolično učešće u nastavku sezone. Zvezda je tu bila i prošle godine, pa je izgubila od Bajerna. Za mene je to veliko razočaranje, propuštena ogromna šansa. Imali su 18 igrača, roster popunjen na svim pozicijama, fizički moćan tim, fantastičnu publiku...", zaključio je Vlade Đurović za televiziju "Prva".

Izvor: MONDO

