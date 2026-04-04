Obradović poslije +13 u Laktašima: Dopalo mi se kako smo igrali, ispalo je rutinski!

Trener košarkaša Crvene zvezde iznio je utiske sa meča protiv "igosa".

Košarkaši Crvene zvezde od početka do kraja su kontrolisali meč u Laktašima i trijumfovali nad Igokeom (73:86), u šestom kolu Top 8 faze ABA lige.

"Zasluženo smo pobijedili, dobro smo igrali, veoma angažovano i fokusirano. Dopao mi se način na koji smo igrali, ispalo je rutinski. Očekuju nas sad najvažnije utakmice u Evroligi i možda najnezgodniji protivnici. Igrali smo protiv Partizana, a sad protiv Pariza i Asvela koji nemaju taj mentalni pritisak. Mi ga imamo možda i previše, to se vidjelo u posljednjoj utakmici. Ključ je u tome kako da iskontrolišemo emocije, da dođemo do pravog kvaliteta", rekao je poslije meča u Laktašima trener Beograđana Saša Obradović.

Sa ekipom Pariza Crvena zvezda će igrati u utorak (7. april) u Beogradskoj areni (20.00), dok će Asvelu gostovati tri dana kasnije, od 20.45.

