Milutin Aleksić: "Batler je provaljen, Nvora gubi fokus, a ovo je problem Zvezde"

Autor Dragan Šutvić
Bivši košarkaš, danas analitičar, Milutin Aleksić apostrofirao je šta je problem Crvene zvezde u posljednjih nekoliko kola Evrolige s naglaskom na poraz od Partizana.

Milutin Aleksić o Crvenoj zvezdi Izvor: Youtube/UNA TELEVIZIJA

Bivši košarkaš Crvene zvezde Milutin Aleksić rekao je u emisiji "Sportuna" na "Una TV" da je hemija u timu poremećena od kada su se oporavili igrači koji su dugo bili van tima i da zbog toga Saša Obradović ima problema "opet da podijeli karte", dok je s druge strane Partizanu i Đoanu Penjaroji laknulo od kada je sklonjen Džabari Parker. Upravo zbog toga smatra da je Partizan zasluženo dobio "vječiti" derbi u 34. kolu Evrolige.

"Iznenađenje? Ne. Zaista ne. Jednostavno, ukazivali smo na to", rekao je Milutin Aleksić i dodao da ovo nisu problemi od juče, ali su neke pobjede zamaskirale delikatnu situaciju:

"Zvezda nije u uzlaznoj putanji ni kada je forma, ni igra u pitanju. Imala je nekoliko situacija već da nema onu dominantnu igru kao u nekom ranijem dijelu ove sezone. Ta pobjeda protiv Baskonije nas je opustila, ali ko god da nas je slušao - Zvezda ni tada, ni sada - ne briljira i ne igra košarku koja može da ti garantuje plej-of. Protivnici ti ne dozvoljavaju".

"Rivero najsvjetlija tačka"

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Iako kaže da je povratak rekonvalescenata otežao Saši Obradoviću, ističe da mu se dopada uloga Hasijela Rivera koji već neko vrijeme počinje utakmice i ostavlja dobar utisak jer Zvezdu dobro "uvodi" u meč.

"To sa Riverom je najsvjetlija tačka u Zvezdi. Već nekoliko mečeva tako dobro otvara mečeve, pa je tako i sada protiv Partizana. Pokazao mi je da se vratio u punom kapacitetu. Reći će da je to na svežinu, jer je gladan mečeva - i imam razumijevanja za taj argument - ali treba skrenuti pažnju da osim tih uvodnih poena radi i druge dobre stvari. Obratite pažnju kako traži loptu, dobro kontroliše skok, bolje od Monekea i Bolomboja, pa je za mene jedno prijatno otkrovenje", rekao je Aleksić.

"Zvezda ulazi u problem koji imaju i druge ekipe - kad se vrate rekonvalescenti, opet se dijele karte. Bio mi je čudan sastav, između ostalog zbog izostanka Jaga. Ima dosta derbija, mijenja ritam, pa onda nije bilo ni Davidovca, a njemu su karijeru obilježili derbiji, pa ni Motiejunas... To je veliki rizik. Ipak, Saša Obradović je s njima svaki dan i zna bolje", dodao je on.

"Batler provaljen, a Nvora gubi fokus"

Izvor: EK/© MN press, all rights reserved

Istakao je Aleksić da je "Partizan pobijedio, a nije Zvezda izgubila", ističući da mu neki potezi Saše Obradovića - poput forsiranja Kartera i igranja Miljenovića poslije duge pauze u Evroligi - nisu bili do kraja jasni.

"Mislim da mentalitet igrača koji igraju za Zvezdu nije adaptiran na ovu rotaciju. Volio bih da je od Kupa već formirano ko su nosioci, a rekonvalescenti, molim lijepo, da sačekaju. Mišljenja sam da je Partizan toliko nametnuo svoj ritam da niko nije mogao da ga promijeni iz Zvezde", rekao je Aleksić i zaključio:

"Mene plaši što Zvezda nije bolja, Batler ostaje u defanzivi, moram reći da je malo provaljen, Nvora mnogo puta ispada u odbrani, gubi fokus - i ima višak driblinga. Sveo bih mu dribling na minimum. Postoje hronični problemi, ali nadam se da sa dvije pobjede može u razigravanje. Zaslužila je".

S kim Zvezda igra do kraja?

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je trenutno deveta na tabeli Evrolige sa skorom 19-16 i pred njom su još tri utakmice u kojima će probati da bar potvrdi plej-in, mada "superkompjuter" joj predviđa ispadanje iz najboljih deset.

  • 7. april Crvena zvezda - Pariz
  • 10. april Asvel - Crvena zvezda
  • 16. april Real Madrid - Crvena zvezda

