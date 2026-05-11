Ovih 109 igrača u Evroligi ostaje bez ugovora: Zvezda i Partizan među njima traže pojačanja

Preko 100 igrača u Evroligi ističe ugovor na kraju sezone, a među njima su i imena zanimljiva Crvenoj zvezdi i Partizanu.

Još nismo dobili rasplet u Evroligi, a uveliko su počele spekulacije o potencijalnim transferima, basnoslovnim ponudama, raskidima i obnavljanjima ugovora, ali na epilog ćemo morati da sačekamo do kraja sezone. Izgleda da nas čeka burnije ljeto nego ikada u evropskoj košarci, pošto više od 100 igrača koji igraju u elitnom košarkaškom takmičenju u junu ističu ugovori. Preciznije, njih 109.

U Crvenoj zvezdi i Partizanu će se razmatrati o statusu petorice igrača, a neki odlasci i dolasci su već gotova stvar. Crveno-bijeli će ostati bez glavnog igrača Kodija-Milera Mekintajera i prijeko potreban će im biti prvoklasan plejmejker, dok su crno-bijeli već obezbijedili najvažniji potpis - Karlika Džounsa.

Pratiće se situacija na košarkaškoj pijaci pomno u Beogradu, a evo celokupne situacije sa igračima koji postaju slobodni ovog ljeta.

Crvena zvezda (5)

Iza crveno-bijelih je turbulentna sezone u Evropi. Tim su usred sezone napustili Devonte Grejem i Jago Dos Santos, dok je Uroš Plavšić proslijeđen na pozajmicu u Tursku. Dogovorenu saradnju do juna 2026. godine imaju Kodi Miler-Mekintajer (već viđen u Olimpijakosu), Dejan Davidovac, Donatas Motiejunas, Džoel Bolomboj i Ajzea Kenan. Uprava kluba sa Malog Kalemegdana je brzo reagovala i potpisala pridužetak ugovora sa Ebukom Izunduom za kojeg su se raspitivali mnogi evropski klubovi. Jedno od najzvučnijih imena koja se dovode u vezu sa Zvezdom je igrač Hapoela Kris Džons, i navodno je njegov transfer na pragu realizacije.

Partizan (5)

Iako se pregovori u Humskoj uveliko vode, ugovori na kraju sezone ističu kapitenu Vanji Marinkoviću, Dvejnu Vašingtonu, Niku Kalatesu, Dilanu Osetkovskom i Tonjeu Džekiriju. Najvažniji igrač Karlik Džouns je već pristao na produžetak saradnje, dok se trenutno pregovara i sa iskusnim grčkim plejmejkerom. Što se tiče ostalih glasina, u Humskoj je već viđen Kajl Olmen, ali se i dalje čeka na na zvaničnu potvrdu.

Fenerbahče (10)

Aktuelni evropski prvaci koji su obezbijedili plasman na Fajnal-for i ove sezone, imaju samo četvoricu igrača sa dugoročnim ugovorima, to su Jantunen, Horton-Taker, Bitim i Biberović. Ugovori ističu: De Kolou koji na kraju sezone ide u penziju, Holu, Žagarsu, Mahmutogluu, Bidernu, Bejkotu i Birču, dok opciju na još godinu dana imaju Silva i Kolson. Fenerbahče je navodno dogovorio dolazak Trenta Foresta iz Baskonije i litvanskog beka Ignasa Sargijunasa iz Ritasa. Takođe su produžili saradnju sa Nikolom Melijem i Vejdom Boldvinom.

Real Madrid (2)

Ugovori Serhija Ljulja i Treja Lajlsa ističu u junu, a njihova budućnost zavisi od toga da li će iskoristiti opciju produžetka na još godinu dana. Sedam igrača Real Madrida ima ugovore do juna 2027, a to su: Kampaco, Maledon, Feliz, Abalde, Okeke, Garuba i Len.

Olimpijakos (7)

U Pireju ugovori ističu Koriju Džozefu i Monteu Morisu koji su dovedeni usred sezone, kao i veteranima Mekisiku, Papanikolauu i Aleku Pitersu. Na ovom spisku je i Tajler Dorsi, a Tomas Vokap ima opciju da potpiše na još godinu dana. Očekuje se da Dorsi produži ugovor, ali je neizvjesno šta će biti sa Papanikolauom koji je na zalasku karijere. Takođe, kao kapitalno pojačanje za narednu sezonu spominje se Kodi Miler-Mekintajer koji je odigrao sjajnu sezonu u Zvezdii.

Monako (7)

Monako se suočava sa velikom finansijkom krizom i očekuju se odlasci ključnih igrača. Majk Džejms je već potvrdio da ide, Barselona je iskočila u prvi plan, a neće čelnici francuskog kluba moći da zadrže ni Džeroma Blosomgejma, ni najboljeg defanzivca lige Alfu Dijaloa.

Ugovori sljedećih igrača ističu u junu: Okobo, Mišino, Nedović, Tarpej, Blosomgejm, Makundu, Majk Džejms i Tajs. Makundu je već otišao, a Okobo ima usmeni dogovor sa Dubaijem. Četiri igrača su pod ugovorom do 2027. godine: Hejs, Mirotić, Strazel, Begarin, a Dijalov ugovor važi do 2028. godine.

Makabi (4)

Izraelski tim ima četiri igrača čiji ugovori ističu ovog ljeta, to su Hankins, Lunberg, Blat i Dibartolomeo. Nasuprot tome, imaju šest igrača pod ugovorom do 2028. ili 2029. godine. Postojalo je veliko interesovanje klubova za Klarka i Horda, ali je izraelski tim uspio da obezbijedi produženje ugovora. Prema navodima evropski medija, Kevarijus Hejs i Karsen Edvards bili su među njihovim metama.

Armani Milano (9)

Još jedna razočaravajuća sezona za Milano i dosta posla pred čelnicima. Ugovori ističu ključnim igračima, među kojima su Armoni Bruks i Zek Ledej. Na spisku je i Ševon Šilds, Tonut, Danston, Sestina i Diop. Pregovori sa Tonutom o obnavljanju ugovora su već počeli, dok imaju mogućnost da produže Niba i Maniona na još godinu dana. Nibo je bližu odlasku nego ostanku, dok se spominje dolazak Darijusa Tompsona iz Valnsije i Aleka Pitersa iz Olimpijakosa.

Žalgiris (4)

Ugovor ističe Silvanu Francisku koji se nalazi na prekretnici u karijeri. Prioritet mu je NBA liga, ali ako to ne uspije, moći će da bira evropski angažman. Mozes Rajt, Brazdeikis i Birutis takođe imaju ugovore do kraja juna i spekuliše se o njihovoj sudbini. Litvanci su već obnovili ugovore sa Slevom i Maodom Loom i biće zanimljivo vidjeti kako će ovaj tim izgledati naredne sezone.

Barselona (7)

Sedam od trinaest igrača na spisku imaju ugovore koji ističu u junu. Šanse da Ernangomez, Veseli, Fol i Noris ostanu su skoro pa nikakve. Šanse da Laprovitola i Kejl ostanui dalje postoje, dok se očekuje da će Satoranskom biti ponuđeno produženje. Takođe, klub ima opciju da produži Klajburnov ugovor do 2027. godine.

Bajern Minhen (6)

Ugovori šest igrača ističu u junu, jedan od njih je srpski plejmejker Stefan Jović koji se nije naigrao ove sezone. Ostalih pet su Heris, Kracer i Mekormak, Ratan Mejs i Dimitrijević. Andreas Obst, već je obnovio ugovor, odbivši unosnu ponudu Dubaija.

Panatinaikos (3)

Samo trojici igrača u atinskom velikanu ističu u junu. Jedan je već napustio klub u februaru, to je Omer Jurceven, dok su ostala dvojica Rišon Holms i Kenet Farid.

Dubai (5)

Među igračima kojima ističe ugovor nekadašnji košarkaš Partizana Bruno Kaboklo. U istoj situaciji je i Nejt Mejson, dok Abas pregovara o produžetku saradnje. Taranu Armstrongu ističe ugovor, ali ima opciju za još godinu dana

Dubai je obnovio ugovore sa Dangubićem, Prepelićem i Bertansom početkom marta, dok je najveće ime koje će se pojaviti na tržištu Dvejn Bejkon koji prosječno postiže ove sezone 15,7 poena. Navodno su već obezbijedili potpis Okoba, a kao potencijalna pojačanja spominju se i Blosomgejm i Dijalo.

Efes (6)

Veteran Buboa i dva beka šutera, Sejben Li i Džordan Lojd, postaće slobodni agenti u junu. Hazer će takođe biti slobodan agent, ali ima i opciju produžetka na još jednu godinu. Istu opciju ima i Roland Šmic, dok Svajder ostaje bez ugovora. Vensan Poarije je pod ugovorom, ali nije u njihovim planovima.

Asvel (9)

Samo Traore, Masa i Volije imaju ugovore do 2027. godine, mada nije isključeno da će i neko od njih otići, a neizvjesna je i budućnost fransuskog kluba u elitnom takmičenju. Ugovori ističu: Tomasu Ertelu, Edvinu Džeksonu, Ndiajaeu, Seljasu, Harisonu, Votsonu, Angoli i Anžesi i Eboui.

Baskonija (5)

U Baskoniji ističu ugovori dvojici najboljih igrača - Trentu Forestu i Timotiju Luvavu-Kabaru. Prvi navodno ima dogovor sa Fenerbahčeom, dok se neizvesnost drugog neizvjesna. U istoj situaciji su Simons i Omoruji, dok klub ima opciju da produži ugovor Radževičijusa za još godinu dana.

Hapoel Tel Aviv (3)

Izraelski tim ima samo tri igrača čiji ugovori ističu u junu: Krisa Džounsa, Ismaila Vejnrajta i Džonatana Motlija. Sva trojica su ključni igrači, a Džons je označen kao prva opcija za Crvenu zvezdu. Iskusni plej je odbio ponudu Izraelaca i razmatra potpisivanje ugovora sa drugim klubom, da li je to znak da će stići na Mali Kalemegdan, ostaje da vidimo...

Valensija (2)

Pokušaće čelnici španskog kluba da očuvaju tim koji je najprijatnije iznenađenje u Evroligi ove sezone. Ugovori ističu Metu Kostelu i Brekstonu Kiju i očekuje se da oni napuste klub. Na izlaznim vratima su Darijus Tompson i Žan Montero za koje vlada veliko interesovanje. Nasuprot tome, Reuvers i Omari Mur su obnovili svoje ugovore u martu.

Virtus Bolonja (5)

Jedan od petorice je prva zvijezda dima Karsen Edvards, koji bi mogao ostvari veliki transfer. Mladi Diuf ima usmeni dogovor o obnavljanju ugovora. Pajola i Heket će takođe će postati slobodni agenti u junu. Među potencijalnim odlascima su Akele i Metju Morgan i prema nekim najavama, njih dvojica ostaju i naredne sezone.

Pariz (5)

Nakon što su prošlog ljeta obnovili ugovore na godinu dana, i Autara i Sebastijan Erera će postati slobodni agenti.

Takođe, u junu završava ugovor i Džastin Robinson, jedan od najboljih plejmejkera ​​ove sezone Evrolige, sa prosjekom od 14 poena i 4 asistencije. Isto važi i za perspektivnog kombo beka Džareda Rodena, koji je prosječno bilježio 12,4 poena. Na ovom spisku je i Dolton Homs. Očekuje se da francuski tim konačno napusti najbolji igrač Nadir Hifi koji ima NBA klauzulu u svom ugovoru.