Jago Dos Santos se vratio kući: Poslije otkaza u Zvezdi i Virtusu, donio važnu odluku

Brazilac Jago Dos Santos vratio se u Flamengo gdje je nastupao sa dosta uspeha.

Izvor: MN PRESS

Bivši plejmejker Crvene zvezde Jago Dos Santos nastaviće karijeru u Brazilu. On je u aprilu napustio Mali Kalemegdan i priključio se Virtusu u Bolonje gde je završio sezonu, ali nije uspio da se izbori za značajniju ulogu, pa će se vratiti u domovinu.

Jago će pokušati da oživi karijeru u Flamengu čiji je dres nosio u periodu od 2020. do 2022. godine. Upravo su ga partije u ovom klubu preporučile Ulmu sa kojim se probio u Evropi.

Uslijedio je transfer u Crvenu zvezdu gdje je proveo tri godine. Njegova uloga je bila promjenljiva i kod Janisa Sferopulosa i kod Saše Obradovića, a konačan raskid se dogodio u nezgodnom momentu. Za dva mjeseca nije uspio da se dokaže u Virtusu, pa će se vratiti na nekadašnje mjesto uspjeha.

Navodno je Flamengo Dos Santosu ponudio najveći ugovor u istoriji brazilske košarke, spekulisali su proteklih sedmica tamošnji mediji. Dos Santos je sa ovim timom osvojio nacionalno prvenstvo Brazila i Interkontinentali kup, dok je već godinama glavni adut brazilske reprezentacije koju sa klupe predvodi Aco Petrović