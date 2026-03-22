Srbin ovaj meč za Arsenal nikad neće zaboraviti: Zečević dao gol, pa morao da bude kao golman

Srpski biser u omladinskoj školi Arsenala Luis Zečević Džon bio je glavni akter utakmice U-18 selekcije protiv Fulama

Srpski talenat Luis Zečević-Džon dao je gol za U-18 ekupu Arsenala na subotnjoj protiv Fulama (2:2), a onda morao da brani od 80. minuta do kraja. Po neobičnom doživljaju pamtiće ovaj meč, u kojem je pogodio za vođstvo "tobdžija" 1:0 u 16. minutu, a u završnici stavio rukavice i čuvao mrežu.

"Golman u posljednjih 20 minuta? Jedan gol", napisao je srpski omladinski reprezentativac na Instagramu posle meča.

Sa njim igrao i 14-godišnjak

Zečević je dao veoma lijep gol, jer je prihvatio u 16. minutu loptu od saigrača Aleksa Marčinijaka, obišao sa njom golmana i mirno je ubacio u mrežu gostiju. Malo ko je mogao da pretpostavi da će završiti meč kao golman, ali morao je jer je čuvar mreže Arsenala Remi Lupinski igrao rukom van kaznenog prostora. U tom trenutku Arsenal više nije imao izmjena na raspolaganju i zato je srpski talenat prihvatio nezahvalan posao.

Kuriozitet meča je i to da je u završnici za Arsenal debitovao i 14-godišnji Luis Munjoz i na svom debiju u 90+3' snažnim udarcem postavio konačnih 2:2.