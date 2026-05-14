"Ovako više nema smisla": Savo Milošević podnio ostavku

Nekadašnji trener Partizana Savo Milošević nikako da pronađe "mjesto pod suncem".

Savo Milošević napustiće klupu Željezničara poslije samo tri mjeseca. Bilo je planirano da njegov dolazak bude dio dugoročnog plana, ali stvari se nisu odvijale onako kako je zamišljeno.

Milošević je vodio tim iz Sarajeva u samo 11 nastupa i ostvario učinak od četiri pobjede, pet remija i dva poraza, a Željezničar je trenutno petom mjestu na tabeli. Ova odluka nije donesena preko noći, a razloge je na konferenciji za medije iznio srpski strateg.

"Nakon, moram reći, dužeg razmišljanja koje traje već sedmicama, donio sam odluku da podnesem ostavku na mjesto šefa stručnog štaba Fudbalskog kluba Željezničara. Ukratko ću obrazložiti tu odluku. Ona nije, kao što sam rekao, došla preko noći. U skladu sa onim o čemu sam razgovarao sa upravom još na početku, prije nego što sam došao u Željezničar, imali smo dogovor o dugoročnoj saradnji i projektu koji je trebalo da ovaj klub podigne na viši nivo u narednom periodu. To je bio najveći razlog zbog kojeg sam prihvatio da uđemo u jedan veoma delikatan i težak trenutak za klub i pokušamo da saniramo situaciju do juna, a potom od juna krenemo da radimo na jednom novom projektu”, rekao je Milošević i nastavio:

"S obzirom na to da smo došli u situaciju da, praktično pred kraj sezone i pred početak nove, ni ja ni ljudi iz kluba ne možemo konkretno da planiramo ništa od juna, postaje besmisleno nastavljati saradnju. Ja prije svega moram da razmišljam o svojoj budućnosti, a i sam klub mora da pronađe rješenja, koja će, pretpostavljam, biti veoma teška u periodu koji dolazi. O tome će nešto kasnije govoriti i direktor", kaže i nastavlja:

"Moram reći da mi je izuzetno žao zbog svega ovoga, jer mi je zaista bila namjera, a direktor to može da potvrdi, da ovdje radim dugoročno. Takav je bio plan i projekat. Iskreno sam verovao da to može da bude ostvareno, bez obzira na prepreke koje svi imamo na ovim prostorima, te da je moguće napraviti kvalitetan sistem i vratiti Željezničar na mjesto koje mu pripada u bosanskohercegovačkom fudbalu, pa i u regionu".

U dahu je govorio Milošević... "Nažalost, i ovog puta su se neke stvari ispriječile i nećemo biti u mogućnosti da sprovedemo taj plan, ili barem ja neću. Ostaje mi da se iskreno zahvalim svima na saradnji, počevši od gospodina Mirvića. Haris je bio sa nama tri mjeseca i može da posvjedoči kroz kakav smo period prošli kako bismo klub doveli makar do određene stabilnosti. Mislim da smo u tome uspjeli."

"To je satisfakcija i za mene lično, ali i za sve ljude u klubu. S obzirom na teškoće na koje smo naišli u prethodnom periodu, uspjeli smo sve to da prevaziđemo i dovedemo klub u sigurnu zonu. To mi predstavlja veliku satisfakciju, jer bi sve bilo mnogo teže da smo i dalje u teškoj situaciji. Ovako mogu da kažem da sam uspio da uradim ono što sam obećao kada sam došao na mjesto trenera."

"Na kraju, želim da se zahvalim upravi, ljudima u klubu i malom broju operativaca koji su bili uz nas, ali prvenstveno igračima, koji su iznijeli najveći teret u jednom izuzetno teškom periodu. Vjerujte mi, situacija u kojoj smo zatekli ekipu, psihološki, mentalno i fizički, bila je izuzetno teška. Momci su to uspjeli da iznesu karakterom i ogromnom voljom, iznad svojih realnih mogućnosti."

"Njima dugujemo veliku zahvalnost, jer da tada nismo krenuli pravim putem, sve bi bilo mnogo komplikovanije i teže. Takođe se zahvaljujem stručnom štabu, medicinskom bloku i svim ljudima oko ekipe. Svi su dali svoj maksimum da sve pokrenemo u pravom smjeru. Zahvalan sam svakom čovjeku koji je u prethodna tri mjeseca dao sve od sebe da izađemo na svjetlo dana."

Posebno se zahvalio navijačima. "Teško je to objasniti, ali ovo su zaista posebni navijači. Igrao sam u mnogo klubova i svi navijači za sebe kažu da su najbolji i najveći, ali ovi su posebni. Bez obzira na situaciju, stanje na tabeli i stanje u ekipi, bili su uz nas iskreno i bezrezervno. Taj pritisak je, s obzirom na rezultate, mogao biti mnogo veći i teži. Imali smo sreću da su navijači prepoznali situaciju i pružali nam podršku i kod kuće i na gostovanjima“, zaključio je Milošević na konferenciji za medije."

Nije se Milošević duže zadržao ni u u iranskom Nasadžiju gdje je bio prošle godine, a prethodno je njegov drugi madat u Partizanu trajao dva mjeseca.

Tokom trenerske karijere vodio je još reprezentaciju Bosne, Olimpiju iz Ljubljane, a prvi angažman mu je bio u Humskoj kada je crno-bijelima donio trofej Kupa Srbije.