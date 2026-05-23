Nikola Grbić spašavao voditeljku na terenu: "Nađite nekoga ko će ovako da vas brani"

Autor Nemanja Stanojčić
Nikola Grbić imao je i jednu zanimljivu situaciju pred utakmicu reprezentacije Poljske.

Nikola Grbić branio voditeljku od lopti Izvor: Printscreen/Instagram/mcwiertniewicz

Nikola Grbić više nije na terenu kao igrač, ali kao što kažu - forma je prolazna, klasa je vječna. Naučila je to i poljska voditeljka Marta Cviertnevič koja je objavila zanimljiv snimak na svojim društvenim mrežama.

Pred utakmicu reprezentacije Poljske je uzimala izjavu od legendarnog srpskog odbojkaša, sada selektora, pa je u jednom momentu lopta išla pravo ka njenoj glavi. Nikola je sjajno reagovao i spasio je.

"Pronađi nekog ko će te braniti u životu kao što je mene branio Nikola Grbić u studiju", napisala je Marta uz snimak.

Zahvalila mu se i tokom emisije, a kada je došlo do njegove reakcije, oboje su počeli da se smiju.

"Sistem odbrane blokova besprijekorno funkcioniše. Barem za trenera Nikolu Grbića", našalila se Marta.

