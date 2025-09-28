Nikola Grbić osvojio 8. medalju za tri godine: Nevjerovatan niz srpskog stručnjaka

Selektor Poljske Nikola Grbić za tri godine na klupi te selekcije osvojio osam odličja sa najvećih takmičenja.

Izvor: EPA/Lukasz Gagulski/PAP

Odbojkaška reprezentacija Polsjke osvojila je bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu, pošto je u meču za treće mjesto bila uspješnija od Češke (3:1), najprijatnijeg iznenađenja turnira. Novo odličje za tim Nikole Grbića znači da je srpski stručnjak još jednom ispisao istoriju - ovo mu je čak osmo odličje sa reprezentacijom Poljske!

Prije bronzane medalje osvojene na Svjetskom prvenstvu 2025. godine, Nikola Grbić će Poljake vodio do srebrna na Olimpijskim igrama u Parizu, srebra na prethodnom Svjetskom prvenstvu, zlata na Evropskom prvenstvu 2023. godine, kao i četiri odličja u Ligi nacija. Poljaci su 2022. i 2024. godine osvajali bronze, a 2023. i 2025. godine zlata.

Poljska ima ukupno dvije medalje sa Olimpijskih igara, po šest odličja na Svjetskim prvenstvima i u Ligi nacija, a 11 puta su stizali do medalje na Evropskom prvenstvima. I iz tog podatka jasno se vidi koliko je Grbić značajan za odbojku u Poljskoj - od 25 medalja sa četiri najveća takmičenja čak osam osvojeno je tokom njegovog mandata koji traje tri godine!

Do posljednje medalje u tom nizu, Poljaci su stigli bez većih problema - 25:18, 23:25, 25:22. 25:21. Prvi set su rutinski riješili u svoju korist, a već na početku drugog imali su i pet poena prednosti. Mala im je koncentraciju, pa su Česima dozvolili povratak u meč, ali je to kratko trajalo. Poljski odbojkaši osvojili su treći i četvrti period igre, pa sa bronzanim medaljama oko vrata napuštaju Svjetsko prvenstvo.