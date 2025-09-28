logo
Nikola Grbić osvojio 8. medalju za tri godine: Nevjerovatan niz srpskog stručnjaka

Selektor Poljske Nikola Grbić za tri godine na klupi te selekcije osvojio osam odličja sa najvećih takmičenja.

Nikola Grbić sa Poljskom osvojio bronzu na Svjetskom prvenstvu Izvor: EPA/Lukasz Gagulski/PAP

Odbojkaška reprezentacija Polsjke osvojila je bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu, pošto je u meču za treće mjesto bila uspješnija od Češke (3:1), najprijatnijeg iznenađenja turnira. Novo odličje za tim Nikole Grbića znači da je srpski stručnjak još jednom ispisao istoriju - ovo mu je čak osmo odličje sa reprezentacijom Poljske!

Prije bronzane medalje osvojene na Svjetskom prvenstvu 2025. godine, Nikola Grbić će Poljake vodio do srebrna na Olimpijskim igrama u Parizu, srebra na prethodnom Svjetskom prvenstvu, zlata na Evropskom prvenstvu 2023. godine, kao i četiri odličja u Ligi nacija. Poljaci su 2022. i 2024. godine osvajali bronze, a 2023. i 2025. godine zlata.

Poljska ima ukupno dvije medalje sa Olimpijskih igara, po šest odličja na Svjetskim prvenstvima i u Ligi nacija, a 11 puta su stizali do medalje na Evropskom prvenstvima. I iz tog podatka jasno se vidi koliko je Grbić značajan za odbojku u Poljskoj - od 25 medalja sa četiri najveća takmičenja čak osam osvojeno je tokom njegovog mandata koji traje tri godine!

Do posljednje medalje u tom nizu, Poljaci su stigli bez većih problema - 25:18, 23:25, 25:22. 25:21. Prvi set su rutinski riješili u svoju korist, a već na početku drugog imali su i pet poena prednosti. Mala im je koncentraciju, pa su Česima dozvolili povratak u meč, ali je to kratko trajalo. Poljski odbojkaši osvojili su treći i četvrti period igre, pa sa bronzanim medaljama oko vrata napuštaju Svjetsko prvenstvo.

Odbojka nikola grbić

