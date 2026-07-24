Alesandro Pajola i Kevarijus Hejs stižu u Partizan. Ovo je njihova poruka navijačima.

Izvor: partizanbc/Instagram/Printscreen

Novajlije Partizana, Kevarijus Hejs i Alesandro Pajola, obratili su se navijačima po prvi put od potpisivanja ugovora. Imali su jedinstveno obećanje - na terenu će dati sto odsto i boriti se do samog kraja.

Amerikanac i Italijan vrlo dobro znaju u kakvu sredinu dolaze, a posebno je zanimljiv Pajolin utisak o nekadašnjem treneru i legendi crno-bijelih, Aleksandru Saši Đorđeviću.

"Mnogo puta sam igrao protiv Partizana. I dalje se veoma dobro sjećam utakmice protiv Partizana dok sam igrao za Virtus u Evrokupu. Tada mi je trener bio Saša Đorđević", kaže Pajola i prisjeća se jedinstvenog momenta:

Vidi opis Alesandro Pajola i Kevarijus Hejs dali obećanje navijačima Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

"Nikada neću zaboraviti kada je ulazio na teren, ljudu su uzvikivali njegovo ime, to je bilo jako emocionalno i nevjerovatno. Daću 100 posto od sebe kada izađem na teren. Želim da pokažem ko sam i šta sam i zašto sam došao i mislim da mogu da doprinesem timu", kaže Italijan.

Kevarijus Hejs poručio je navijačima da samo vjeruju u tim, a da će im uzvratiti "žrtvom na terenu". Kako se on sjeća utakmica protiv Partizana?

Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

"Igrao sam protiv Partizana mnogo puta. Igrati pred njihovim navijačima, kao gost, oduvijek je bilo nešto posebno. Uvijek sam uživao da igram tamo", rekao je nekadašnji centar Monaka. Dodatnu motivaciju očekuje upravo od crno-bijelih pristalica.

"Upravo to volim da vidim kod navijača. Zato na svaku utakmicu izlazim sa željom da odigram najbolje što mogu. Vjerujem da će navijači znati da cijene iskrenost prema igri i kad se igra kako treba. Mislim da mogu da donesem energiju koja im je potrebna", jasan je Hejs.

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(MONDO)