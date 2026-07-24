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Žan Montero nije odabrao Olimpijakos zbog novca: "Drugi su nudili 10 miliona, stan i blanko ček"

Žan Montero nije odabrao Olimpijakos zbog novca: "Drugi su nudili 10 miliona, stan i blanko ček"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Žan Montero postao je jedan od najtražinijih igrača poslije sjajne sezone u Evroligi, ali je riješio da izabere klub koji mu je, kako kaže, dao najslabiju ponudu.

žan montero otkrio zasto je izabrao olimpijakos Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dominikanski košarkaš Žan Montero (23) iza sebe ima sezonu iz snova. Poslije sjajnih partija u dresu Valensije, sa kojom je osvojio titulu prvaka Španije i stigao do fajnal-fora Evrolige, ovog ljeta napravio je veliki transfer i pojačao Olimpijakos. Ipak, kako kaže, odluku nije donio zbog novca, iako je imao znatno unosnije ponude.

U razgovoru za radio-stanicu "Marega Deportes" iz Dominikanske Republike, Montero je otkrio da je prelazak u grčki klub bio dio dugoročnog plana koji je napravio sa svojim timom još prije nekoliko godina.

"Uvijek sam znao da će to biti Olimpijakos. Sa ljudima sa kojima radim još od 2022. unaprijed smo odredili koje klubove želimo u svakoj fazi moje karijere. Ovaj transfer ima najviše smisla za moj razvoj", rekao je Montero.

Iako su mnogi pretpostavili da je presudila finansijska ponuda, mladi bek tvrdi da je situacija bila potpuno drugačija. "Za sve koje to zanima, Olimpijakos mi je ponudio najmanje novca od svih klubova koji su me željeli, ali je to bila ponuda koja je za mene imala najviše smisla. Dobio sam ponudu vrijednu 10 miliona evra godišnje, stan i blanko ček... Odbio sam sve to jer za mene novac nije najvažniji."

Mladi Dominikanac ne krije ni da pažljivo prati šta se o njemu piše i govori. "Čitam šta ljudi pričaju o meni i veoma sam takmičarski nastrojen. Svima koji sumnjaju u mene pokazaću da griješe."

Montero nije krio ni koliko mu je značila Valensija, klub u kojem je napravio najveći iskorak u karijeri. "Valensija je klub u koji sam oduvijek želio da dođem, još od trenutka kada sam stigao u Španiju. Pedro Martinez je kao čovjek čista desetka. Fenomenalan je", ispričao je Montero. 

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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KK Olimpijakos Žan Montero Evroliga

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