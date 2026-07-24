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Sportski novinar ubijen i spaljen u šokantnom zločinu u Italiji

Sportski novinar ubijen i spaljen u šokantnom zločinu u Italiji

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Sportski novinar Luiđi "Luka" Espozito (53) pronađen je mrtav u Eboliju, na jugu Italije, a nadležne vlasti pokrenule su istragu o njegovoj smrti.

Sportski novinar ubijen i spaljen u šokantnom zločinu u Italiji Izvor: Instagram/Luigi Esposito

Sve je počelo kada su na farmi u gradu Eboliju pronađeni spaljeni ostaci nepoznate osobe, a nakon pregleda, vlasti su potvrdile da pripadaju novinaru Espozitu.

Njegovo tijelo nije samo spaljeno, već je i teško pretučeno po licu, rebrima i karlici, objavio je italijanski list "Korijere Dela Sera", a u blizini su pronađene i čahure od metaka.

Espozito je u džepu imao ključeve automobila kada je pronađen, a njegovo vozilo je bilo zaključano. Istražitelji vjeruju da je dobrovoljno izašao iz auta kako bi se vidio s nekim na tom mjestu, otkrila je "Republika".

Sigurnosne kamere koje je dobila gradska policija u Eboliju pokazuju da je italijanski novinar stigao blizu mjesta požara s drugom osobom i tamo se zadržao neko vrijeme, prenijeli su italijanski mediji.

Luiđi "Luka" Espozito bio je 53-godišnji istaknuti sportski novinar. Pokrivao je lokalni fudbal i sarađivao s više medija u Italiji. Bio je glavni urednik portala "Tuto Salernitana", specijalizovanog za lokalni fudbal u regiji Kampanja na jugu blizu Napulja, a radio je i kao sportski komentator na televiziji i u drugim medijima.

(MONDO)

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Tagovi

novinar Salernitana sportski novinar

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