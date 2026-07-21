Avdo Kalajdžić nagovarao svjedoka da promijeni iskaz u vezi ubistva Aldine Jahić, Velež mu ekspresno uručio otkaz!

Pomoćni trener Veleža Avdo Kalajdžić otpušten je iz mostarskog kluba nakon što se saznalo da je pokušao da utiče na svjedoka da promijeni iskaz u vezi sa ubistvom Aldine Jahić.

Izvor: Facebook/FK Velež Mostar

Na nastavku suđenja Anisu Kalajdžiću, optuženom za ubistvo Aldine Jahić, svjedočio je muškarac koji osumnjičenog poznaje od djetinjstva.

Svjedok je pred Sudom iznio potresne detalje o razgovoru u kojem mu je Kalajdžić, prije zločina, tražio pištolj i otvoreno govorio o planu da ubije Aldinu, a zatim i sebe.

Prema riječima svjedoka, on i Kalajdžić nisu bili bliski prijatelji, već su se viđali povremeno, najčešće kada je optuženi prolazio kroz emotivne krize.

Posljednji takav susret dogodio se zbog veze s Aldinom Jahić.

"Tražio mi je pištolj, govorio je da će ubiti Aldinu, a onda i sebe", ispričao je svjedok i dodao da tada nije shvatio to kao ozbiljnu prijetnju jer nije vjerovao da bi Kalajdžić bio sposoban za takav čin.

"Da sam znao da je ranije prijavljivan zbog ponašanja prema bivšoj djevojci, sigurno bih prijavio i ono što je meni rekao", rekao je svjedok, a prenijeli sarajevski mediji.

Svjedok je takođe optužio roditelje Anisa Kalajdžića da su ga, nakon što je dobio poziv za svjedočenje, pokušali nagovoriti da promijeni iskaz. U junu su ga posjetili, razgovarali ispred kuće i u jednom ugostiteljskom objektu.

Prema njegovim riječima, otac optuženog Avdo Kalajdžić, inače zaposlen u Fudbalskom klubu Velež, relativizovao događaj tvrdeći da "takve stvari mogu dogoditi svakome" i da niko osim njih dvoje stvarno nije mogao da zna šta se stvarno dešavalo u njihovoj vezi.

Svjedok je jasno odgovorio da neće mijenjati iskaz."Iz moralnih razloga ne mogu govoriti drugačije od onoga što znam", poručio je on.

Na to mu je, kako tvrdi, otac Anisa Kalajdžića odgovorio: "Nekad i prijatelji lažno svjedoče".

Iako nije bilo direktne ponude novca, svjedok je stekao utisak da su roditelji osumnjičenog bili spremni učiniti gotovo sve da promijeni iskaz. "Stekao sam osjećaj da bi mi dali novac ili čak kupili automobil da sam to tražio", rekao je svjedok.

Tokom razgovora pitao ih je jesu li kontaktirali porodicu ubijene Aldine Jahić.

Majka optuženog je odgovorila da su ponudili da plate troškove dženaze, ali da je porodica tu ponudu odbila.

Velež uručio otkaz Avdi Kalajdžiću

Izvor: Promo/FK Velež Mostar

Fudbalski klub Velež Mostar saopštio je danas da je donio odluku o raskidu saradnje i angažmana sa Avdom Kalajdžićem. Odluka je donesena nakon okolnosti koje su postale poznate tokom sudskog postupka, a koje nisu u skladu s vrijednostima kluba.

"Klub ostaje dosljedan svojim vrijednostima, zalaže se za poštovanje dostojanstva svake osobe, odgovornost i integritet te neće tolerisati postupke koji mogu narušiti povjerenje javnosti i ugled kluba", navedeno je u saopštenju mostarskog kluba.

*Ako ste žrtva nasilja ili poznajete nekog ko jeste, možete se obratiti za pomoć na sljedeće telefone: SOS telefon za Republiku Srpsku - 1264, SOS telefon za Federaciju BiH - 1265 ili prijavite policiji na broj 122.

(MONDO)