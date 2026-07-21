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Velež putuje u Slovačku opterećen brojnim problemima: "Svaki dan se neko novi povrijedi..."

Velež putuje u Slovačku opterećen brojnim problemima: "Svaki dan se neko novi povrijedi..."

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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"Rođene" u četvrtak (23. jul) očekuje gostovanje Dunajskoj Stredi u okviru drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Konferencijska liga Dunajska Streda Velež najava Ibro Rahimić Izvor: Screenshot

Nakon što su u prvom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu eliminisali moldavski Milsami Orhei, pred igračima Veleža sada je znatno teži izazov. "Rođeni" će u drugoj rundi ukrstiti koplja sa slovačkom Dunajskom Stredom, a prvi meč odigraće na gostujućem terenu u četvrtak. Revanš u Zenici, na Bilinom polju, zakazan je za pretposljednji dan jula.

"Danas smo odradili taktički trening. Rivala već poznajemo, gledali smo snimke te ekipe i vidi se da se radi o puno kvalitetnijoj ekipi nego što je Milsami. Međutim, koliko imaju dobrih strana, toliko imaju i neke loše strane i nadam se da ćemo te dobre stvari koje imaju anulirati, ali i iskoristiti one negativne i pokušati da dođemo do povoljnog rezultata", rekao je u najavi ovog meča trener mostarskog tima Ibro Rahimić.

Strategu bh. tima mnogo problema pravi situacija oko igračkog kadra. I dalje je na snazi zabrana registracije pojačanja, a veliki broj sadašnjih igrača je povrijeđen ili rovit.

"Svaki dan se neko povrijedi. Vidjeli ste i sami da sam u 90 minuta samo Salčina zamijenio i to upravo zbog povrede. Nemate prostora toliko da. ubacite neke igrače jer i na klupi je dosta povrijeđenih igrača, tako da je utakmicu faktički iznijelo ovih 11-12 igrača. Šta je tu je, jednostavno moramo da se koncentrišemo da ostvarimo povoljan rezultat i da onda pred našim navijačima pokušamo da se plasiramo u treće kolo."

Ako bi igrači Veleža uspjeli da iz daljeg takmičenja eliminišu Dunajsku Stredu, u narednom kolu bi ih čekao paklen zadatak. Sastali bi se, naime, sa poraženim timom iz dvomeča Tventea i Bešiktaša, koji ukrštaju koplja u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Velež fudbal Ibro Rahimić treneri Konferencijska liga

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