logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poginula legendarna šampionka WNBA: Košarkašica stradala u saobraćajnoj nesreći

Poginula legendarna šampionka WNBA: Košarkašica stradala u saobraćajnoj nesreći

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Tužne vijesti stižu iz SAD gdje je poginula legendarna košarkašica Kara Brekston.

poginula kosarkasica kara brekston Izvor: mondo.ba

Slavna američka košarkašica Kara Brekston poginula je u strašnoj saobraćajnoj nesreći u Atlanti. Kara Brekston je imala samo 43 godine, a za sada nema informacija da li je u sudaru u kome je učestvovala bilo još poginulih ili povrijeđenih, niti da li je ona upravljala vozilom u tom trenutku.

U pitanju je dvostruka šampionka WNBA lige koja se proslavila igrajući za Detroit, sa kojim je osvajala prsten 2006. i 2008. godine, dok je takođe jednom nastupala i na Ol-star utakmici.

"Sa velikom tukom oplakujemo smrt dvostruke šampionke WNBA, Kare Brekston. Naše misli su u ovom trenutku sa njenom porodicom, prijateljima i bivšim saigračicama", navodi se u saopštenju koje je liga objavila nakon što se saznalo da je došlo do stravične nesreće.

Tokom karijere igrala je i za Tulsu, Finiks i Njujork, a karijeru je završila 2014. godine, dok smo je viđali i van WNBA - u Poljskoj, Turskoj, Kini i Rusiji.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:31
Saobraćajna nesreća u Ruzveltovoj
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

WNBA

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC