Poginula legendarna šampionka WNBA: Košarkašica stradala u saobraćajnoj nesreći

Tužne vijesti stižu iz SAD gdje je poginula legendarna košarkašica Kara Brekston.

Slavna američka košarkašica Kara Brekston poginula je u strašnoj saobraćajnoj nesreći u Atlanti. Kara Brekston je imala samo 43 godine, a za sada nema informacija da li je u sudaru u kome je učestvovala bilo još poginulih ili povrijeđenih, niti da li je ona upravljala vozilom u tom trenutku.

U pitanju je dvostruka šampionka WNBA lige koja se proslavila igrajući za Detroit, sa kojim je osvajala prsten 2006. i 2008. godine, dok je takođe jednom nastupala i na Ol-star utakmici.

"Sa velikom tukom oplakujemo smrt dvostruke šampionke WNBA, Kare Brekston. Naše misli su u ovom trenutku sa njenom porodicom, prijateljima i bivšim saigračicama", navodi se u saopštenju koje je liga objavila nakon što se saznalo da je došlo do stravične nesreće.

Tokom karijere igrala je i za Tulsu, Finiks i Njujork, a karijeru je završila 2014. godine, dok smo je viđali i van WNBA - u Poljskoj, Turskoj, Kini i Rusiji.

