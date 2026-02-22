Hrana kao gorivo: Šta su jeli olimpijci u Italiji ove zime?

Više od 10.000 obroka dnevno, hrana dostupna 24 sata i jelovnik prilagođen vrhunskim sportistima...Italijanska kuhinja postala je važan dio Zimskih olimpijskih igara.
Zimske olimpijske igre su na završetku, a dok su se na borilištima vodile žestoke borbe za medalje, u olimpijskim selima Milano-Kortina paralelno trajala je druga, jednako važna trka - ona za energiju, izdržljivost i brz oporavak sportista.
Italijanska kuhinja, od paste i pice do tiramisua, postala je nezaobilazan dio olimpijskog iskustva.
Svakodnevno se u olimpijskom selu u Milano pripremalo se do 4.500 obroka, gotovo 4.000 u Cortina d'Ampezzo i oko 2.300 u Predazzo.
Sportistima su na raspolaganju bil jela bogata ugljenim hidratima i proteinima, vegetarijanske opcije, kao i specijaliteti međunarodne kuhinje, raspoređeni kroz tri glavna obroka dnevno.
Koncept "Food for Fuel", odnosno hrana kao gorivo, podrazumijeva nutritivno prilagođene obroke u skladu sa smjernicama Međunarodnog olimpijskog komiteta. Posebna pažnja posvećena je različitim kulturnim i vjerskim potrebama delegacija, kako bi svi sportisti imali adekvatnu i bezbjednu ishranu.
Hrana dostupna non-stop
U olimpijskim selima hrana je dostupna 24 sata dnevno, uz produžene termine za glavne obroke, naročito u Milanu. Cilj je da se izađe u susret i onim sportistima sa najzahtjevnijim rasporedom i najvećom potrošnjom energije, poput hokejaša i skijaša.
U Kortini o jelovniku za sportiste i visoke zvanice brine šef kuhinje Graćano Prest sa svojim timom.
Njegov restoran u ovom planinskom mjestu nosilac je Mišlenove zvjezdice, što dodatno potvrđuje nivo kvaliteta koji se očekuje i u olimpijskom selu.
Jednostavno, ali vrhunski pripremljeno
Iskustvo sa prethodnih Igara, od Pjongčanga i Tokija do Pekinga i Pariza, pokazalo je da sportisti najčešće biraju jednostavna, ali nutritivno bogata jela.
Njoke od bundeve, hrskava svinjetina sa povrćem ili klasična pasta sa paradajzom i bosiljkom spadaju među omiljene izbore. Čak i kada borave u inostranstvu, italijanski sportisti se rado vraćaju tradicionalnim ukusima.
Samo u Milanu dnevno se potroši više od 450 kilograma tjestenine. Pasta i pica su među najtraženijim jelima, uključujući i specijalnu tjesteninu u obliku olimpijskih krugova. Ipak, apsolutni favorit je tiramisu, nestaje sa bifea gotovo čim se pojavi.
Zanimljivo je da je švajcarski snouborder Jonas Hasler, poznat po nadimku "čovjek tiramisu", postao svojevrsni ambasador ovog deserta, redovno dijeleći snimke na društvenim mrežama dok uživa u omiljenoj poslastici.
Pouke iz Pariza
Na Ljetnim olimpijskim igrama 2024 u Parizu ishrana u Olimpijskom selu izazvala je polemike zbog nedostatka proteina, jaja i mesa. Upravo su ta iskustva poslužila kao osnova za unapređenje keteringa za Igre Milano-Kortina 2026. Organizatori su ovog puta poseban akcenat stavili na balans, dostupnost i kvalitet namirnica.
Video-snimci sa društvenih mreža pokazuju da su sportisti zadovoljni ponudom u italijanskim olimpijskim selima, a redovi ispred štandova sa pastom i picom to dodatno potvrđuju.
Milano-Kortina tako demonstrira da snaga italijanske gastronomije nije samo u estetici serviranja, već u spoju tradicije, dobre organizacije i praktičnosti. Fokus nije na spektaklu na tanjiru, već na funkcionalnosti da sportisti dobiju ono što im je potrebno da pruže maksimum na borilištu.
(M.A./EUpravo zato/rts.rs)