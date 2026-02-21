Poljakinju iznijeli svu krvavu sa staze: Užas na ZOI, umalo ostala bez oka kad ju je klizaljka udarila u glavu

Dramatična scena na Zimskim olimpijskim igrama, Kamila Selijer iznijeta na nosilima.

Izvor: Jumeau Alexis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Još jedna nesreća na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji! Iako je skijanje među najopasnijim i najriskantnijim disciplinama, ovog puta smo vidjeli dramatičnu scenu na brzom klizanju. Poljakinja Kamila Selijer je završila takmičenje sa krvavima licem nakon što ju je klizaljka udarila tik ispod oka.

U pitanju je trka u brzom klizanju na 1.500, Kamila je pala, a potom ju je druga takmičarka zakačila po licu. Ona je potom udarila u zaštitinu ogradu i istog momenta je bila oblivena krvlju. Zapravo je došlo do sudara tri takmičarke, a Poljakinja je izvukla najdeblji kraj.

Trka je bila zaustavljna dok joj je ukazana pomoć, a potom je iznesena na nosilima. Ono što hrabri je njen gest upućen publici, pošto je podigla palac u znak da će biti sve u redu. Američka klizačica Kristen Santos-Grizvold je kažnjena zbog nedozvoljenog prolaska kroz stazu što je uticalo da se Kamila povrijedi.

Izvor: Jumeau Alexis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Jumeau Alexis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Matrix Images / Henk Jan Dijks / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 Izvor: Matrix Images / Henk Jan Dijks / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Matrix Images / Henk Jan Dijks / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6

Na ledu je ostao veliki trag krvi koji je morao da bude uklonjen prije nego što je trka nastavljena. Ubrzo su se oglasili i iz poljskog olimpijskog tima.

"Njen obraz je posječen, ali je već zašiven, a najvjerovatnije je oštećena i jagodična kost. Možda je slomljena, jer postoji značajan otok", rekao je trener i dodao:

"Oko je za sada veoma otečeno, tako da je teško reći... Nadajmo se da klizaljka nije dublje ušla."