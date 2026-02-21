logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poljakinju iznijeli svu krvavu sa staze: Užas na ZOI, umalo ostala bez oka kad ju je klizaljka udarila u glavu

Poljakinju iznijeli svu krvavu sa staze: Užas na ZOI, umalo ostala bez oka kad ju je klizaljka udarila u glavu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dramatična scena na Zimskim olimpijskim igrama, Kamila Selijer iznijeta na nosilima.

Klizačica iz Poljske povrijeđena na Zimskim olimpijskim igrama Izvor: Jumeau Alexis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Još jedna nesreća na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji! Iako je skijanje među najopasnijim i najriskantnijim disciplinama, ovog puta smo vidjeli dramatičnu scenu na brzom klizanju. Poljakinja Kamila Selijer je završila takmičenje sa krvavima licem nakon što ju je klizaljka udarila tik ispod oka.

U pitanju je trka u brzom klizanju na 1.500, Kamila je pala, a potom ju je druga takmičarka zakačila po licu. Ona je potom udarila u zaštitinu ogradu i istog momenta je bila oblivena krvlju. Zapravo je došlo do sudara tri takmičarke, a Poljakinja je izvukla najdeblji kraj.

Trka je bila zaustavljna dok joj je ukazana pomoć, a potom je iznesena na nosilima. Ono što hrabri je njen gest upućen publici, pošto je podigla palac u znak da će biti sve u redu. Američka klizačica Kristen Santos-Grizvold je kažnjena zbog nedozvoljenog prolaska kroz stazu što je uticalo da se Kamila povrijedi.

Na ledu je ostao veliki trag krvi koji je morao da bude uklonjen prije nego što je trka nastavljena. Ubrzo su se oglasili i iz poljskog olimpijskog tima.

"Njen obraz je posječen, ali je već zašiven, a najvjerovatnije je oštećena i jagodična kost. Možda je slomljena, jer postoji značajan otok", rekao je trener i dodao:

"Oko je za sada veoma otečeno, tako da je teško reći... Nadajmo se da klizaljka nije dublje ušla."

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zimske olimpijske igre brzo klizanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC