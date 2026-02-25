logo
Tri sporta se izbacuju sa Zimskih olimpijskih igara?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

MOK je blizu odluke da izbaci tri popularna sporta sa Zimskih olimpijskih igara od 2030.

Mirza Nikolajev tokom trke u Svjetskom kupu Izvor: kristen-images.com / Michael Kristen / imago sportfotodienst / Profimedia

Završene su Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini d'Ampeco i mnogi kažu da su bile jedne od najboljih do sada, ali uprkos tome spremaju se velike promjene za 2030. godinu, kada će biti održane u Francuskoj, odnosno njenim Alpima. Do tada bi čak tri sporta mogla da budu zabranjena i izbačena iz programa.

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) razmatra promjene, pa tako "Eurosport" prenosi sada da bi mogli da budu zabranjeni bob, skeleton i sankanje.

Umesto toga, razmatra se uvođenje eksperimentalnih sportova poput ciklokrosa (vozi se bicikl po blatu, snijegu ili travi) i vjeruje se da bi bio isplativiji organizatorima Zimskih olimpijskih igara, pošto su posebne staze za bob, skeleton i sankanje skupe i za Igre u Milanu i Kortini koštale su 118 miliona dolara.

Takođe, njihova isplativost i popularnost nisu na nivou koji zadovoljava, tako da je nova predsjednica MOK-a Kirsti Koventri već nagovestila da će se dogoditi neke promene.

"Moramo da budemo iskreni oko toga šta funkcioniše - i šta ne funkcioniše. Čekaju nas teške odluke i razgovori na ovu temu", rekla je Koventri koja je tokom Igara u Milanu i Kortini već došla u centar pažnje zbog odluke da skeletoncu iz Ukrajine zabrani nastup zbog kacige.

Naravno, tek sada se očekuje pobuna brojnih sportista koji su učestvovali u ovim interesantnim, ali i jako opasnim sportovima, posebno ako se zna koliku tradiciju imaju na ZOI.

