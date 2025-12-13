"Jokić nije najbolji u NBA ligi": Vembanjama smatra da su trojica igrača ispred Srbina

Viktor Vembanjama smatra da Nikola Jokić nije najbolji igrač u NBA ligi, već da su to Janis Adetokumbo ili Šej Gildžus Aleksander. Sebe stavlja na prvo mjesto.

Nikola Jokić dominira u NBA ligi, radi sve što poželi i po njegovim notama Denver igra. Mnogi ga smatraju za jednog od najboljih centara svih vremena, dok Viktor Vembanjama tvrdi da nije trenutno najbolji u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Izjava koja će definitivno da podigne buru. Sve je krenulo od pitanja ko je za njega najbolji u NBA.

"Jokić je najbolji ofanzivni igrač, ali mislim da nije najbolji. Teško je reći. Rekao bih da je između Janisa Adetokumba i Šeja Gildžusa-Aleksandera. Kada se vratim na teren, mislim da ću to da budem ja", rekao je Vembanjama.

Vembanjama je već nekoliko nedjelja van terena zbog povrede i očekuje se da će se vratiti u postavu San Antonija vrlo brzo. Možda čak i na predstojećem meču protiv Oklahome. Njegov prosjek u NBA ligi ove sezone je 26,2 poena, 12,9 skokova i 4 asistencije po meču.

Kako igra Jokić?

Dosta zanimljiva izjava francuskog košarkaša o čovjeku koji ima tripl-dabl prosjek u novoj sezoni. Jokić prosječno daje 29,5 poena, 12,3 skokova i 10,9 asistencija po utakmici. I sve to u periodu u kome su Nagetsi bez dvojice igrača iz startne petorke - Erona Gordona i Kristijana Brauna.

Srbin je na 23 utakmice u novoj sezoni pokazao da radi sve što je potrebno da ekipa pobijedi. Recimo Klipersima je ubacio 55 pena, Atlanti 40, a isto tako je po "milioniti put" pokazao da radi ono što je neophodno za uspjeh tima. To se vidjelo recimo na meču protiv Memfisa kada je više razigravao saigrače (17, 16as, 10sk).

Izgleda da za Vembanjamu to nije dovoljno da bude najbolji u NBA ligi...