logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Viktor Vembanjama opet izveo nevjerovatan potez

Viktor Vembanjama opet izveo nevjerovatan potez

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Viktor Vembanjama zakucao na nevjerovatan način u pobjedi San Antonija protiv Toronta.

Viktor Vembanjama zakucavanje protiv Toronta Izvor: YouTube/Chaz NBA

Viktor Vembanjama ima 226 centimetara (prema mjerenjima iz ove sezone) i igra kao da je zapravo bek. Već nekoliko godina nas oduševljava šta je sve sposoban da uradi, međutim ove sezone je prevazišao samog sebe i čini se da je pred njim sezona u kojoj će prvi put istaći i MVP kandidaturu.

Vidjeli smo njegove nevjerovatne brojke u prve tri utakmice sezone, a Vembi se ne zaustavlja. Vodio je prethodne noći Spurse i do četvrte pobjede u sezoni i to protiv Toronta (121:103), opet kao najbolji igrač svog tima.

Vembanjama je susret završio sa 24 poena, 15 skokova, četiri asistencije, kao i po jednom blokadom i ukradenom loptom, uz samo jedan promašaj. Igrao je pola sata da se ne bi previše opteretio jer je iza njega duga pauza zbog venske tromboze, ali je utisak da je više nego raspoložen za atraktivne poteze. Jedan takav je sve ostavio opet bez daha.

Viktor Vembanjama
Izvor: YouTube/Chaz NBA

Malo je igrača koji mogu da izvedu zakucavanje nakon okreta za 360 stepeni, a sa sigurnošću možemo da kažemo da nijedan koji je visok i približno kao Vembi - može to da ponovi.

Podsjetimo, njegov ovosezonski prosjek je 31 poen, 13,8 skokova i 4,8 blokada po meču.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Viktor Vembanjama San Antonio NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC