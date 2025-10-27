logo
Čudesnih 10 sekundi Viktora Vembanjame (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatne partije Viktora Vembanjame na početku nove NBA sezone, djeluje kao igrač kome niko ne može da parira.

viktor vembanjama radi sto niko nije u istoriji nba Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Već nekoliko godina znamo da je Viktor Vembanjama "zvijer" od igrača, a tokom ljeta je očigledno dodatno radio na sebi i igra bolje nego ikada... To se odražava i na rezultate San Antonija koji je na fantastičan način ušao u novu sezonu sa 3-0, što i nije šokantno ako uzmemo u ozbir kako Vembi igra. I to u oba pravca.

Najbolji primjer njegovih nevjerovatnih sposobnosti vidjeli smo prethodne noći u pobjedi nad Bruklinom 118:107, kada je za samo deset sekundi uspio da napravi dvije blokade, da obezbijedi skok, a onda da pogodi trojku sa 10 metara. Pogledajte:

Viktor Vembanjama protiv Bruklina.
Izvor: YouTube/Chaz NBA

Ne postoji košarkaš na svijetu koji to još može da uradi, i da djeluje toliko dominantno poput njega, a dodajmo da ovo i nije bila njegova najbolja partija ove sezone. Vembi je tako sinoć ubacio Netsima 31 poen, imao je 14 skokova, četiri asistencije, tri ukradene i šest blokada - pokazujući da ako se ovakvi rezultati Spursa nastave i u narednom periodu, da bi mogao da bude čak i MVP kandidat uz Jokića, Dončića i Šej Gildžes-Aleksandera.


Prethodno je Vembanjama ubacio 40 poena Dalasu, pa 29 protiv Nju Orleansa, a njegov dosadašnji prosjek tako iznosi 33,3 poena, 13,3 skokova i šest blokada po meču.

Podsjetimo, Vembanjama je prethodnu sezonu ranije završio zbog venske tromboze i nije igrao na Eurobasketu.

NBA rezultati 27. oktobar:

  • San Antonio - Bruklin 118:107
  • Detroit - Boston 119:113
  • Klivlend - Milvoki 118:113
  • Majami - Njujork 115:107
  • Vašington - Šarlot 113:139
  • Minesota - Indijana 114:110
  • Dalas - Toronto 139:129
  • L.A. Klipers - Portland 114:107
  • Sakramento - L.A. Lejkers 120:127

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:20
NBA liga pokrala Nikolu Jokića
Izvor: NBA
Izvor: NBA

(MONDO)

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC