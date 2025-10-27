Čudesnih 10 sekundi Viktora Vembanjame (VIDEO)

Nevjerovatne partije Viktora Vembanjame na početku nove NBA sezone, djeluje kao igrač kome niko ne može da parira.

Već nekoliko godina znamo da je Viktor Vembanjama "zvijer" od igrača, a tokom ljeta je očigledno dodatno radio na sebi i igra bolje nego ikada... To se odražava i na rezultate San Antonija koji je na fantastičan način ušao u novu sezonu sa 3-0, što i nije šokantno ako uzmemo u ozbir kako Vembi igra. I to u oba pravca.

Najbolji primjer njegovih nevjerovatnih sposobnosti vidjeli smo prethodne noći u pobjedi nad Bruklinom 118:107, kada je za samo deset sekundi uspio da napravi dvije blokade, da obezbijedi skok, a onda da pogodi trojku sa 10 metara. Pogledajte:

Viktor Vembanjama protiv Bruklina. Izvor: YouTube/Chaz NBA

Ne postoji košarkaš na svijetu koji to još može da uradi, i da djeluje toliko dominantno poput njega, a dodajmo da ovo i nije bila njegova najbolja partija ove sezone. Vembi je tako sinoć ubacio Netsima 31 poen, imao je 14 skokova, četiri asistencije, tri ukradene i šest blokada - pokazujući da ako se ovakvi rezultati Spursa nastave i u narednom periodu, da bi mogao da bude čak i MVP kandidat uz Jokića, Dončića i Šej Gildžes-Aleksandera.

Victor Wembanyama now has the second-best odds to win MVP this season on@PolymarketSport



It really might be over for the league…pic.twitter.com/7R4H9ZAi7H — Legion Hoops (@LegionHoops)October 26, 2025



Prethodno je Vembanjama ubacio 40 poena Dalasu, pa 29 protiv Nju Orleansa, a njegov dosadašnji prosjek tako iznosi 33,3 poena, 13,3 skokova i šest blokada po meču.

Podsjetimo, Vembanjama je prethodnu sezonu ranije završio zbog venske tromboze i nije igrao na Eurobasketu.

NBA rezultati 27. oktobar:

San Antonio - Bruklin 118:107

Detroit - Boston 119:113

Klivlend - Milvoki 118:113

Majami - Njujork 115:107

Vašington - Šarlot 113:139

Minesota - Indijana 114:110

Dalas - Toronto 139:129

L.A. Klipers - Portland 114:107

Sakramento - L.A. Lejkers 120:127

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:20 NBA liga pokrala Nikolu Jokića Izvor: NBA Izvor: NBA

