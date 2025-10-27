Lejkersi slavili bez Luke Dončića i Lebrona Džejmsa: "Seljački Kobi" brojao do 51

Luda pobjeda L.A. Lejkersa i to bez Luke Dončića i Lebrona Džejmsa koji su povrijeđeni. Onda na scenu stupa "seljački Kobi" - Ostin Rivs.

Slovenački košarkaš Luka Dončić se već povrijedio. Iako je briljirao na startu sezone za L.A. Lejkerse i ubacio je čak 92 poena u dvije utakmice, Dončić će sada izostati najmanje nedjelju dana sa terena zbog povrede prsta lijeve ruke i lijeve noge. U pitanju su sitnije povrede, istegnuća i kontuzije, ali to znači da Dončić opet ima problem i da će bar četiri utakmice sjediti na klupi...

Prva u nizu odigrana je prethodne noći protiv Sakramenta, a L.A. Lejkersi su na opšte iznenađenje - bez njega i ranije povrijeđenog Lebrona Džejmsa - uspjeli da dođu do pobjede 127:120.

Na spektakularan način odmijenio ih je Ostin Rivs sa 51 poenom, 11 skokova i devet asistencija, čime je opravdao svoj zapostavljeni nadimak "seljački Kobi". Preuzeo je odgovornost reprezentativac SAD i zaista pokazao da je jedan od rijetkih košarkaša sposobnih da igraju sve što se od njih zatraži.

Uz njega, Ejton je ubacio 22 poena i imao 15 skokova, dok je Rui Hačimura bio solidan sa 18. Kada je u pitanju Sakramento, predvodio ga je Zek Lavin sa 32 poena, a Deman Derozan dodao je 21.

Kako su igrali srpski košarkaši?

Nikola Jović je ubacio šest poena i imao četiri skoka i pet asistencija u pobjedi Majamija protiv Njujorka (115:107), dok je Tristan Vukčević takođe ubacio šest poena u porazu Vašingtona od Šarlota (113:139).

Prethodne noći od srpskih košarkaša na teren je izlazio još samo Bogdan Bogdanović i to je imao epizodnu ulogu u pobjedi L.A. Klipersa nad Portlandom 114:107. Već je njegov trener Tajron Lu najavio da postoji razlog zašto ne igra više, a Bogdanovića zaista ne služi šut i poslije 0/6 iz igre imao je samo pet skokova i asistenciju.

NBA rezultati 27. oktobar

San Antonio - Buklin 118:107

Detroit - Boston 119:113

Klivlend - Milvoki 118:113

Majami - Njujork 115:107

Vašington - Šarlot 113:139

Minesota - Indijana 114:110

Dalas - Toronto 139:129

L.A. Klipers - Portland 114:107

Sakramento - L.A. Lejkers 120:127

