Pljušte potpisi u Evroligi: Valensija dovela NBA pojačanje, igrao s Jokićem

Valensija dovela najveće pojačanje ove sezone poslije solidnog početka nove sezone u Evroligi.

Izvor: Jevone Moore / Zuma Press / Profimedia

Brojne povrede u Evroligi i "otkazi" u NBA ligi uticali su na velike promjene na tržištu. Tako je Brekston Ki stigao u Valensiju i biće njeno veliko pojačanje ove sezone, iako nismo očekivali da će se novajlija u ovom takmičenju "isprsiti", više se očekivalo od njih da ne opterećuju previše budžet.

Dobar start sezone dao im je krila i zbog toga su angažovali nekadašnjeg NBA košarkaša koga pamtimo i kao saigrača Nikole Jokića u Denveru. U pitanju je 28-godišnji krilni košarkaš, koji može da odgovori i na mjestu "četvorke", a koji je postao slobodan agent pošto je precrtan nedavno u Golden Stejtu. Nije dobio novi ugovor u NBA i odlučio je da se oproba u Evropi i nema nikakve sumnje da će biti veliko pojačanje za Valensiju.

Braxton Key, the 2024–25 NBA G League Defensive Player of the Year, has signed a deal with@valenciabasketfor the rest of the season ✍️pic.twitter.com/R30mhyLS4Y — EuroLeague (@EuroLeague)October 26, 2025



Ki je potpisao ugovor do kraja sezone sa Valensijom, a u njegovoj radnoj biografiji stoji da je odigrao ukupno 42 sezone u NBA i to u dresovima Filadelfije, Detroita, Denvera i Golden Stejta, dok je bio i "kralj" razvojne "Dži" lige.

Tamo je osvojio titulu i bio najbolji defanzivac godine. U najboljoj sezoni bilježio je 18,4 poena, 9,5 skokova, 4,5 asistencija, 2,9 skokova i 1,1 blokadu po meču, što mu je na kraju donijelo ugovor u Golden Stejtu, doduše nije se previše zadržao u njemu i zato sada počinje novu epizodu u Evropi.

Podsjetimo, Valensija u ovom trenutku ima skor 3-3.