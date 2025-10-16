Vasilije Micić razbio Valensiju u Evroligi!

Plejmejker Hapoela iz Tel Aviva Vasilije Micić blistao je protiv Valensije u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva salvadali su Valensiju (100:93) u četvrtom kolu Erolige i sa još pet timova dijele prvu poziciju na tabeli. Junak pobede pred praznim tribinama u Španiji bio je sprski plejmejker Vasilije Micić, koji je odigrao najbolju utakmicu u posljednjih nekoliko sezona!

Micić je meč u Španiji završio sa 26 postignutih poena, šest asistencija i jednim skokom, a na parketu je proveo manje od 30 minuta! Šutirao je 7/9 za dva poena i 2/6 za tri poena, dok je sa linije za slobodna bacanja imao maksimalan učinak i pogodio je sva četiri puta.

Ovo je bila najbolja Micićeva partija od povratka u Evroligu, čiji je svojevremeno bio i MVP. Nakon što je dominirao evropskom košarkom Vasa se oprobao u NBA, ali je sada jasno da mu mnogo više prija igranje u Evroligi i da bi mogao da bude pravi lider Hapoela u istorijskoj sezoni za njih.

Micić je u prvom kolu postigao 18 poena protiv Barselone, "svom" Efesu ubacio je devet u drugoj rundi, a u prethodnom kolu postigao je 14 poena u velikom derbiju protiv Makabija. To je jedini meč koji je Hapoel izgubio, pa poslije četiri runde imaju skor 3-1 i sasvim ravnopravno konkurišu za sam vrh tabele, iako prvi put igraju u Evroligi.

