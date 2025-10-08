logo
Micić doživio prvi poraz u Evroligi: Vasa previše griješio, Hapoel izgubio gradski derbi u Bugarskoj

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Vasilije Micić previše je griješio u posljednjoj četvrtini, a Hapoel je izgubio od Makabija u izraelskom derbiju Evroligi koji je odigran u Sofiji.

Hapoel izgubio od Makabija u Evroligi Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Hapoel Tel Aviv doživio je prvi poraz u novoj sezoni Evrolige i to u gradskom derbiju od Makabi Tel Aviva. Bio je to ujedno i prvenac "ponosa Izraela" u elitnom takmičenju - 103:90. Vasilije Micić se dosta ispromašivao i griješio je, posebno u posljednjem kvartalu meča koji je odigran u Sofiji (Bugarska).

Srpski plejmejker je 10 od svojih 14 poena dao u drugom poluvremenu, ali je u četvrtoj dionici odigrao loše. Imao je šest izgubljenih lopti, a na oko dva minuta prije kraja je napravio i nesportsku ličnu. Doduše, sve je već tad bilo gotovo, ali je to samo pokazatelj nervoze ne samo njegove, nego i nervoze cijelog tima.

Makabi je bio bolji tim u većem dijelu meča, igrao je sa više energije i odlično je šutirao. Podatak da je imao skoro 60 odsto u šutu za tri (14/24) najbolje govori kako im je išlo, za dva su imali 23/39, a sa penala 15/19. Hapoel se mučio u šutu za tri (9/26) i to je bila jedna od najvećih razlika u ovoj utakmici.

U Hapoelu su najbolji bili Elajdža Brajant (18), Entoni Blejkni (16), Den Oturu (15, 4sk) i Micić (14, 4as, 6 izg.l). Kod pobednika su se istakli Loni Voker (20, 4as), O'Šej Briset (19, 4sk) i Dežfri Dauntin junior (13, 3/5 za tri, 4as).

Hapoel Tel Aviv Makabi Tel Aviv košarka Evroliga Vasilije Micić

