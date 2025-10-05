Micić se oglasio poslije trijumfa nad Efesom: Sad je svima jasno šta misli o bivšem klubu

Vasilije Micić podijelio je fotografiju sa bivšim saigračem iz Efesa Šejnom Larkinom.

Hapoel iz Tel Aviva upisao je i drugu pobjedu u Evroligi, u drugom kolu elitnog takmičenja ovaj tim pobijedio je Efes 87:81, poslije trijumfa nad bivšim klubom oglasio se i Vasilije Micić. Slobodno se može reći da je Efes obilježio karijeru srpskog plejmejkera, pa i sada kada je u novom timu, Micić ne zaboravlja stare saigrače, zato je na instagram profilu podijelio fotografiju sa Šejnom Larkinom.

Uz opis: "Više od igre. Brate", Micić je svima stavio do znanja u kakvom je odnosu sa bivšim saigračem i reprezentativcem Turske. Micić i Larkin su poslije susreta razmijenili dresove i potpisali ih jedan drugom, za uspomenu. Njih dvojica zajedno su dva puta bili šampioni Evrolige, najprije 2021, a onda ponovo 2022. i sve to pod vođstvom trenutnog trenera Panatinaikosa Ergina Atamana. U prvoj godini uspjeha srpski reprezentativac bio je proglašen i za najboljeg igrača čitavog takmičenja.

Kad je u pitanju utakmica Hapoel, prošlosezoni šampion Evrokupa, pobijedio je Efes u drugom kolu Evrolige, a Micić je u tom meču postigao devet poena, pet skokova i šest asistencija za indeks korisnosti 11. Na terenu je proveo 26 minuta, uz ne tako dobro šutersko veče pošto je iz igre šutirao 2/8, što je 25 posto. Na drugoj strani, njegov prijatelj i bivši saigrač Šejn Larkin meč je završio sa 13 poena (5/13 iz igre), jednom skokom i tri asistencije.

Hapoel iz Tel Aviva naredni meč igra 8. oktobra protiv Makabija, takođe iz Tel Aviva, u 20.05 sati. Efes će naredni meč odigrati u Beogradu protiv Partizana 9. oktobra od 20.30 sati. Prethodno će imati obaveze u domaćem šampionatu, pošto će se u nedjelju sastati sa Bursom od 19.30 sati.



