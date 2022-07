Ne zovite me više "Seljački Kobi"! Košarkaš Lejkersa zabranio nadimak, pa se obratio navijačima: "Pomozite mi"

Košarkaš Lejkersa obratio se navijačima za pomoć u traženju novog nadimka.

Ostin Rivs (24), košarkaš Lejkersa, moli navjače da ga više ne zovu "Seljački Kobi" i traži od njih pomoć da smisle neki novi nadimak za njega.

Američki bek bio je jedno od najprijatnijih iznenađenja u užasnoj sezoni tima iz Los Anđelesa i zbog svega toga mogao bi da dobije još veću minutažu u narednoj sezoni. Želio bi da počne ispočetka, pa je tako odabrao i novi dres, umjesto 12 izabrao je broj 15.

"Znam da ne možeš da kontrolišeš to kako će ljudi da te zovu. Poput recimo 'Seljačkog Kobija', ne smeta mi to, ali pošto je Kobi preminuo, smatram da to nije baš primjereno", rekao je Rivs za "ESPN".

Zato moli navijače "jezeraša" da mu pomognu u odabiru novog nadimka.

"Uvijek sam otvoren za nove ideje. Volim da čujem mišljenja, svaki prijedlog može da bude bolji od prethodnog, tako da mi prija da čujem razne ideje i šta ljudi misle. Bilo bi lijepo da otvore svoje umove i da daju zanimljive prijedloge."

Zbog promjene dresa ne želi da ga iko zove "AR-15". To je oznaka za pušku koja je nedavno korišćena prilikom masakra u Teksasu gdje je ubijeno 14 učenika u jednoj osnovnoj školi. Zato je kvoterbek Ostin Ričardson, koji je bio poznat po nadimku "AR-15" izašao u javnost i rekao da ne želi da ga iko više tako zove.

"Vidio sam Ričardsonovu poruku, smatram da više ljudi treba da kaže ono što misli. Svaki put kada se tako nešto dogodi u školama, srce vam prepukne. Samo kada pomislite na porodice sve te djece."

Na kraju je govorio o sezoni koja slijedi, pošto je jasno da Lejkersi ne smiju ponovo da ostanu bez plej-ofa.

"Glavni cilj su pobjede, samo me to interesuje. Prošla godina bila je razočaravajuća za sve. Moramo da okrenemo novu stranicu i da pokažemo da smo izvukli pouke", zaključio je Rivs.

