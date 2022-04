"Dajte mi 100 miliona dolara i uzeću Lejkerse!" Svi se šale sa Lebronom i ekipom - čak i legenda tog tima!

I slavni centar zbija šale na račun svog bivšeg tima

Los Anđeles Lejkersi su u haosu završili sezonu i nisu ušli u plej-of iako u timu imaju Lebrona Džejmsa, Entonija Dejvisa i Rasela Vestbruka. Otpustili su trenera koji im je donio posljednju titulu, Frenka Vogela, i djeluje da ih čeka burno ljeto. I zbog toga im se sam javio Šakil O'Nil.

Jedan od najboljih košarkaša u istoriji, koji je sa Lejkersima osvojio tri od svoje četiri titule, predložio je upravi te franšize da mu daju tim i odmah im poslao cijenu – 100 miliona dolara!

"Ako mi Lejkersi ponude 25 miliona dolara po sezoni i ugovor na četiri godine, treniraću Lejkerse. Potreban mi je četvorogodišnji ugovor... Ako me želite, to je cijena", rekao je on u jednom podkastu.

O'Nila, naravno, nije spriječilo da se razmeće ni to što nema trenerskog iskustva, jer je u posljednjih 10 godina uložio novac u različite projekte, a uz to je i komentator na "NBA on TNT".

"Znam da ne razmatrate mog prijatelja, (repera) Mastera Pija, pa vam je toliko novca potrebno za mene", rekao je O'Nil, spomenuvši muzičara koji je rekao da bi mogao da garantuje Lejkersima da će osvojiti titulu ako njega postave na mjesto šefa stručnog štaba. On je devedesetih godina bio na treninzima nekoliko NBA timova i zato je samouvjeren, ali naravno da je sve to šala, kao i O'Nilove riječi.

Uostalom, Lejkersi nažalost sada često i služe za šalu, dok drugi igraju u plej-ofu.

