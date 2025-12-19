Ukrajinska vojska pretvorila BMW Serije 7 u raketni lanser

Ukrajinska vojska preradila je BMW Serije 7 u improvizovani višecijevni lanser raketa "Grad".

Izvor: Screenshot/Youtube/Vertex

Ukrajinske snage koriste sve dostupne resurse na ratištu, a jedan od neobičnijih primjera dolazi iz redova Teritorijalne obrane. BMW Serije 7 (E38), nekada luksuzna limuzina, preradom je dobio potpuno novu namjenu – postao je improvizovani višecijevni lanser raketa kalibra 122 mm, kompatibilan s projektilima sistema Grad.

Lansirni mehanizam ugrađen je u stražnji dio vozila, na mjestu gdje se ranije nalazio gepek, čime je civilni automobil pretvoren u ratnu mašinu.

Brzina umjesto oklopa

Kako navode specijalizirani automobilski i vojni izvori, ovaj neobični projekat realizirala je 114. brigada Teritorijalne obrane Ukrajine. Umjesto oslanjanja isključivo na klasičnu tešku artiljeriju, brigada je razvila rješenje koje omogućava brzo djelovanje i još brže napuštanje položaja nakon ispaljivanja raketa.

Iako preciznost ovakvog sistema ne može parirati standardnim vojnim lanserima, njegova prednost leži u mobilnosti i elementu iznenađenja, što je u određenim borbenim uslovima od presudne važnosti.

BMW Serije 7 raketni lanser Izvor: Yotube/Vertex

BMW E38 u vojnoj verziji opremljen je izvlačivim stabilizatorima, koji se postavljaju prije lansiranja kako bi vozilo ostalo što mirnije tokom ispaljivanja projektila. Vizuelno, vozilo više podsjeća na rekvizit iz postapokaliptičnih filmova nego na luksuznu limuzinu, ali u praksi ima jasnu vojnu svrhu.

Prema dostupnim podacima, ovaj improvizirani lanser nalazi se u upotrebi još od 2023. godine, a nije ni prvi primjer prilagodbe civilnih automobila za borbene zadatke.

Kamuflaža i taktika "udari i nestani"

Vozilo je obojeno u kamuflažne boje kako bi se što bolje uklopilo u okolinu. Umjesto teškog oklopa, oslanja se na brzinu, pokretljivost i mogućnost brzog skrivanja. Cilj nije ulazak u direktan sukob, već kratkotrajno djelovanje po ciljevima i trenutno povlačenje s pozicije.

Ovakav pristup posebno dolazi do izražaja u zonama gdje nema dovoljno klasične artiljerije ili gdje je potrebno brzo reagovati bez dugotrajnog zadržavanja na jednom mjestu.