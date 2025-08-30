logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Modna lekcija Hanke Paldum: Kako dama u sedmoj deceniji kombinuje eleganciju i trendove

Modna lekcija Hanke Paldum: Kako dama u sedmoj deceniji kombinuje eleganciju i trendove

0

Hanka Paldum u Sarajevu zablistala u stajlingu koji inspiriše sve generacije - klasično odijelo i salonke u modernoj boji

Stajling Hanke Paldum Izvor: M.M./ATAIMAGES

Nedavno se Hanka Paldum (69) srela sa trenerom KK Partizan, Željkom Obradovićem, u Sarajevu, gdje je ovaj poznati stručnjak proglašen za ambasadora Sportskih igara mladih. Susret je bio srdačan, a Hanka je tom prilikom privukla pažnju svojim modnim izborom.

Pjevačica je nosila sivo odijelo klasičnog kroja, kombinovano sa svilenom bluzom i ešarpom, dok je stajling osvježila jarkoplavim salonkama i torbom u istoj nijansi. 

Hanka je istakla da je za nju poseban bio razgovor sa Obradovićem, koji u svom srcu posebno čuva njenu pjesmu “Crne kose”, himnu Partizana.

Predstojeće proljeće donosi Hanki jubilej – 70. rođendan – a njen stajling može biti inspiracija ženama svih generacija. I dok mnogi misle da duga kosa nije idealna za zrelije dame, Hanka se ne odriče svoje frizure koju nosi decenijama.

Na Festivalu u Ilidži pjevačica je pokazala i trendovski senzibilitet, pojavivši se u elegantnoj, sirena kroja haljini, gdje je naglasila kolorit i svoj prepoznatljiv ukus.

(Lepa i srećna/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hanka Paldum moda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA