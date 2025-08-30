Modna lekcija Hanke Paldum: Kako dama u sedmoj deceniji kombinuje eleganciju i trendove

Hanka Paldum u Sarajevu zablistala u stajlingu koji inspiriše sve generacije - klasično odijelo i salonke u modernoj boji

Izvor: M.M./ATAIMAGES

Nedavno se Hanka Paldum (69) srela sa trenerom KK Partizan, Željkom Obradovićem, u Sarajevu, gdje je ovaj poznati stručnjak proglašen za ambasadora Sportskih igara mladih. Susret je bio srdačan, a Hanka je tom prilikom privukla pažnju svojim modnim izborom.

Pjevačica je nosila sivo odijelo klasičnog kroja, kombinovano sa svilenom bluzom i ešarpom, dok je stajling osvježila jarkoplavim salonkama i torbom u istoj nijansi.

Hanka je istakla da je za nju poseban bio razgovor sa Obradovićem, koji u svom srcu posebno čuva njenu pjesmu “Crne kose”, himnu Partizana.

Predstojeće proljeće donosi Hanki jubilej – 70. rođendan – a njen stajling može biti inspiracija ženama svih generacija. I dok mnogi misle da duga kosa nije idealna za zrelije dame, Hanka se ne odriče svoje frizure koju nosi decenijama.

Na Festivalu u Ilidži pjevačica je pokazala i trendovski senzibilitet, pojavivši se u elegantnoj, sirena kroja haljini, gdje je naglasila kolorit i svoj prepoznatljiv ukus.

(Lepa i srećna/MONDO)