Zaboravite na neutralne jesenje nijanse, stiže nova zvijezda

Zaboravite na bež i smeđe tonove – modni stručnjaci otkrivaju koja će boja biti apsolutni hit ove jeseni i kako je najbolje uklopiti u svoj stil.

Izvor: puhhha/Shutterstock

Iako ljeto još uvijek traje, već smo se potpuno pomirili sa dolaskom jeseni. Međutim, dok još uvijek postoji prilika da obučemo lakšu i svjetliju odjeću, trebalo bi da je iskoristimo.

Trendovi ove jeseni će ići suprotno uobičajenim pravilima. Obično, do kraja ljeta, prigušeni tonovi kao što su siva, braon, bordo, tamnozelena počinju da dominiraju kolekcijama. Ipak 2025. godina je puna iznenađenja. Ova jesen obećava da će biti veoma svijetla. Bogata boja orhideje dominiraće svjetskim trendovima.

Na Nedjelji mode bile su prikazane desetine izgleda zasnovanih na poznatim jesenjim odjevnim predmetima, jakne, kaputići, blejzeri i kožne pantalone. Skoro svaki drugi izgled je prikazivao torbu u boji orhideje. Djeluje kao sitnica, ali je potpuno promijenilo raspoloženje. Strog izgled je odmah postao moderniji i živahniji.

Boja orhideje mijenja svetski trend jeseni 2025. godine

Tajna je u svestranosti nijanse. Sa crnom i sivom stvara svijetao kontrast, a sa bež i mlečnom deluje nježno i neupadljivo. U kombinaciji sa plavom ili duboko zelenom postaje zasićenija, a sa crvenom neočekivano djeluje u tonu, dodajući dubinu.

Ružičasta u nijansi orhideje izgleda zrelije i uzdržanije. Idealna je za vansezonu, kada želite da napunite baterije i podignete raspoloženje, ali da ne pretjerujete.

Torba u boji orhideje će upotpuniti vaš izgled. Farmerke, džemper, kaputić i svetla torba u ruci. To je to, savršen izgled je sastavljen.

Izvor: ADfoto/Shutterstock

Poseban plus je što se takav dodatak lako uklapa čak i u poslovnu garderobu. Torba boje orhideje u kombinaciji sa neutralnim odijelom djeluje kao sjajan kontrast. Kancelarijski dress code nije prekršen, a raspoloženje nije previše formalno. Ovo je dobra opcija za one koji nisu spremni za smele eksperimente sa odjećom, ali žele da probaju nešto novo.

Dizajneri predlažu korišćenje ove nijanse i u večernjim setovima. U somotskim ili lakiranim verzijama izgleda duboko i sofisticirano, a u mat teksturama deluje nežno i neupadljivo.

U stvari, torba boje orhideje funkcioniše kao samostalni stilski trik. Ne zahtijeva nikakve drastične promjene u vašem uobičajenom stilu, ne izgleda previše nametljivo, ali istovremeno odmah podiže raspoloženje i čini vas malo smjelijim.

Izvor: ADfoto/Shutterstock

Story/ Lepa&Srećna