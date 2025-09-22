logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo će biti najtraženije cipele za jesen 2025: Vraća se hit model koji vizuelno izdužuje noge

Ovo će biti najtraženije cipele za jesen 2025: Vraća se hit model koji vizuelno izdužuje noge

0

Najtraženiji model cipela ove jeseni vraća se u modu. Saznajte zašto salonke sa kaišem oko članka postaju apsolutni hit 2025. i kako vizuelno izdužuju noge.

najtraženije cipele za jesen 2025 Izvor: Sabelnikova Olga/Shutterstock

Salonke sa kaišem oko članka vraćaju se na velika vrata i spremne su da osvježe klasičnu garderobu. Ovaj vanvremenski model, koji se pojavio na revijama brendova poput Karoline Here i Toma Forda, savršeno se uklapa u aktuelni trend "sirena u kancelariji". Inspirisan kolekcijama iz devedesetih, ovaj stil naglašava ženstvene krojeve, jasne linije i neutralne tonove. Upravo zato se očekuje da će postati neizostavan dio jesenje garderobe svih dama koje žele spoj udobnosti, funkcionalnosti i elegancije.

Povratak cipela na petu

Proteklih sezona činilo se da moda u obući ide iz krajnosti u krajnost – dok je jedne jeseni dominirala ekstremna platforma, na proljeće su balerine i ravne sandale preuzele primat. Nakon ljeta 2025, koje je prošlo u znaku balerina, sportskih patika i ravne obuće, ove jeseni ponovo se vraća fokus na cipele sa petom.

Salonke sa kaišem
Izvor: New Africa/Shutterstock

Zašto su salonke sa kaišem hit sezone?

Kako nove modne kolekcije najavljuju trendove, jasno je da su cipele sa kaišem oko članka idealan izbor za prelaz iz toplih dana u jesen. Minimalističkog, a elegantnog dizajna, najbolje se uklapaju u "sirena u kancelariji" estetiku, uz olovka-suknje, deblje čarape i krojene pantalone. Upravo uz takve komade ove cipele dolaze do izražaja.

Vječna inspiracija modnih pista

Iako su prisutne gotovo svake sezone, ove jeseni salonke sa kaišem postaju dominantne. Modne kuće Karolina Hera, Tom Ford i Elije Saab predstavile su ih u različitim varijantama: od špicastih modela sa tankim kaišem, preko T-bar verzija sa retro prizvukom, do gotičkih silueta na vrtoglavo visokim štiklama. Pored estetike, kaiš oko članka ima i praktičnu ulogu – obezbjeđuje stabilnost pete, izdužuje nogu i dodaje vintage šarm. Posebno su popularni modeli inspirisani ranim 2000-im.

Kako ih nositi?

Iako deluju glamurozno, salonke sa kaišem nisu namijenjene samo za posebne prilike. Njihova jednostavnost i elegancija čine ih savršenim izborom za poslovne kombinacije. Odlično se uklapaju uz garderobu koja zahtijeva profesionalan, sofisticiran, ali nenametljiv izgled. Upravo zato, ove jeseni salonke sa kaišem oko članka biće nezaobilazni par obuće u svakom cipelarniku.

(Lepa i srećna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

cipele moda jesen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA