Spremna za sve: Pet vrsta cipela koje svaka žena treba da ima

Autor Vesna Kerkez
Moda se mijenja iz sezone u sezonu, ali postoje modeli cipela koji ostaju vječni klasici i oslonac svake garderobe.

Pet vrsta cipela koje svaka žena mora da ima: mokasine, balerinke, salonke i još dva klasika Izvor: Shutterstock

Prave cipele ne samo da pokazuju stil, već i daju sigurnost u svakoj prilici. Donosimo pet ključnih modela koje bi svaka žena trebalo da ima u svom cipelaru — od poslovnih kombinacija, preko ležernih šetnji, do večernjih izlazaka.

Mokasine — chic elegancija za svaki dan

Mokasine su idealna mješavina udobnosti i profinjenosti. Lako se kombinuju uz pantalone ravnog kroja, farmerke ili čak suknju srednje dužine. Savršene su za posao, kafu sa prijateljicama ili dane kada želite da izgledate sređeno, a da pritom ne žrtvujete udobnost.

Baletanke — bezvremenski klasik

Baletanke su pravi spas u ormaru: jednostavne, ženstvene i praktične. Odlično idu uz haljine, lagane suknje, ali i uz uske farmerke. Idealne su za duge šetnje, putovanja ili dane kada želite elegantan, a nenametljiv izgled.

Štikle sa niskom potpeticom — suptilna doza sofisticiranosti

Štikle sa niskom potpeticom donose eleganciju bez neprijatnosti visokih štikli. Nježna peta čini ih savršenim izborom za poslovne sastanke, večernje koktele ili romantične večere. Lijepo se uklapaju uz midi suknje, klasične pantalone ili haljine koje traže diskretnu eleganciju.

Elegantne patike — udobnost sa stilom

Elegantne patike posljednjih godina postale su must-have komad. Nosive su uz odijela, haljine, suknje i farmerke, što ih čini univerzalnim izborom. One spajaju udobnost sportske obuće i sofisticiran izgled, pa su odlične za užurbane dane u gradu ili putovanja.

Klasične salonke — vječna ikona ženstvenosti

Salonke u neutralnoj boji predstavljaju najvažniji komad svake ženske kolekcije cipela. Neizostavne su za formalne događaje, poslovne prilike ili večernje izlaske. Najbolje se kombinuju uz elegantne haljine, suknje olovka kroja ili poslovna odijela, a svojom jednostavnošću nikada ne izlaze iz mode.

