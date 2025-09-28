Influenserke su "poludjele" za ovom bojom patika: Biće trend za jesen 2025, a menjaju bijele u svim kombinacijama

Influenserke su zaljubljene u novu boju patika koja preuzima primat od bijelih. Otkrijte trend za jesen 2025 i kako da ih uklopite u svaku odjevnu kombinaciju.

Izvor: Maria Svetlychnaja/Shutterstock

Svake jeseni jedna boja dominira modnim kolekcijama, a ove godine to je braon.

Braon može biti topla i zemljana, hladna i mliječna, pa čak i bogata i duboka. To znači da sigurno možete pronaći nijansu koja vam odgovara – bilo da kupujete osnovne komade za prelazni period, udobne setove ili sportske stvari.

Naš garderober će na jesen sigurno biti pun haljina i topova u čokoladnim i latte tonovima, ali ono na šta posebno treba obratiti pažnju jesu braon patike. One će biti jedan od vodećih trendova. Kada spojite modernu jesenju boju sa retro dizajnom, dobijate savršenu kombinaciju.

Najviše pažnje privukle su patike od brušene kože, koje odišu luksuzom, a i dalje su praktične i udobne. Retro modeli, poput Adidas Handball Spezial ili Puma Speedcat, takođe su doživjeli veliki povratak u braon izdanjima, dok minimalističke varijante sa tankim đonom kombinuju estetiku patika i baletanki, dajući suptilan, ali upečatljiv izgled.

Influenserke su brzo prihvatile ovaj trend jer braon patike nude bezbroj mogućnosti za kombinovanje. Neutralne varijante uklapaju se u monohromatske kapsule kombinacije u bež, krem ili crnim tonovima.

S druge strane, braon patike sve češće se viđaju i uz pastelne nijanse, posebno maslačak žutu, koja pravi topao kontrast i unosi dozu svježine u stajling. U boho kombinacijama sa širokim pantalonama, lepršavim suknjama i slojevitim komadima u zemljanim bojama, braon patike donose dodatni šik.

(MONDO/Lepa&srećna)