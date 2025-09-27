Kako pravilno farbati kosu kod kuće: Frizeri otkrivaju da možete sami da izvučete pramenove

Kako ćete najbolje ofarbati sami kosu? Savjeti frizera pomažu i ako hoćete pramenove.

Izvor: Shutterstock

Farbanje kose kod kuće donosi niz prednosti: praktično je, štedi novac koji biste inače ostavili u salonu, i pruža slobodu da se igrate sopstvenim izgledom. Ipak, ako ste početnik, cijeli proces može delovati pomalo zastrašujuće - jer svaka greška odmah postaje vidljiva.

Upravo zato smo konsultovali profesionalne frizere i prikupili njihove savjete - od potpunih transformacija boje do diskretnih pramenova.

Bez obzira na to da li sanjate o platinastoj plavuši, želite da isprobate bordo tonove za jesen ili jednostavno prikrijete sijede, jedno pravilo se ne smije zanemariti: pažljivo pratite uputstvo sa kutije.

Stručnjaci upozoravaju da je upravo ignorisanje tog uputstva najčešći razlog zbog kog žene kasnije završavaju u salonima - na skupim korekcijama.

Kada savladate osnovnu tehniku, možete je lako prilagoditi nijansi i efektu koji želite da postignete.

Farbanje kose kod kuće može biti jednostavno i zabavno uz prave trikove profesionalaca. Saznajte kako da izvučete pramenove, posvijetlite kosu ili popravite greške, a da vam kosa bude zdrava i sjajna.

Da li je bezbjedno farbati kosu kod kuće?

Generalno, jeste, pod uslovom da se strogo pridržavate uputstva. Ipak, frizerka Loren Gramel upozorava da treba uzeti u obzir i cilj koji želite da postignete i trenutno stanje kose pre nego što kupite farbu u parfimeriji.

"Ako je kosa previše hemijski tretirana ili već oštećena, farbanje kod kuće može dodatno pogoršati stanje i dovesti do lomljenja vlasi", kaže Gramel. "Ako samo prekrivate sjede ili idete dvije nijanse tamnije, to je uglavnom bezbjedno. Sve ostalo, posebno blajhanje, bolje je prepustiti profesionalcima."

Ako ipak završite u salonu, budite potpuno iskreni o svemu što ste radili kod kuće. "Neće biti osude – mi samo želimo da spasimo kosu tako da ostane zdrava", dodaje ona.

Izvor: Shutterstock

Kako ofarbati cijelu kosu

Potrebno: kutija farbe, četkica za nanošenje boje, opcionalno sredstvo za zaštitu vlasišta, oko 2 sata (proveriti na pakovanju tačno vrijeme).

Koraci:

1. Ne perite kosu dva dana prije farbanja – prirodna ulja štite kožu glave. Ako imate osjetljivu kožu, pomiješajte sredstvo za zaštitu vlasišta sa farbom kako biste smanjili iritaciju.

2. Prvo uradite test na pramenu – tanka kosa posvijetli brže, dok suva i gusta zahtjeva duže vreme.

3. Pažljivo pročitajte uputstvo – boju ne nanosite odmah od korijena do krajeva.

4. Nanesite boju prvo pola centimetra od korena prema krajevima, a tek na polovini vremena farbanja vratite se na koren – toplota sa glave ubrzava proces.

Kako da izvučete pramenove

Za prirodan, osunčan izgled izaberite komplet za farbanje koji je samo nijansu svijetliji od vaše trenutne boje.

Potrebno: farba ili set za pramenove, četkica ili stara četkica za zube, prozirni sjaj za kosu, oko 1–1,5 sati.

Koraci:

Počnite od prednjeg dijela i radite ka tjemenu, praveći 10 tankih pramenova. Neka raspored bude nepravilan – tako će izgledati prirodnije.

Četkicom nanesite farbu, a pramenove odvojite vatom da se boja ne preslika.

Po isteku predviđenog vremena, isperite i završite tretmanom sa sjajem kako biste boju učinili življom i kosu sjajnijom.

Izvor: Shutterstock

Kako posvijetliti kosu

Ako želite da kosu posvijetlite više od dvije nijanse, bolje je da to radi profesionalac – u suprotnom rizikujete ozbiljna oštećenja.

Ako ste već plavuša i želite samo malo svjetliju nijansu, možete to uraditi kod kuće. Potrebno je farba za plavuše, tretman za obnavljanje veze vlasi (neki plex preparat), oko 2,5 sata.

Koraci:

1. Nanesite farbu prvo dalje od korena, pa tek kasnije i na koren.

2. Ostavite da djeluje 20–30 minuta, proveravajući svakih 10 minuta.

3. Dodajte boju na koren i ostavite još 10–30 minuta, zavisno od željene nijanse.

4. Ako kosa počne da puca, odmah isperite i nanesite proteinsku masku.

Šta ako vam se ne dopadne boja?

Previše tamna: operite kosu odmah šamponom za dubinsko čišćenje ili maslinovim uljem i toplim peškirom da otvorite kutikule.

Previše svjetla: pređite ponovo tamnijom nijansom, ali je držite kraće.

Previše topla (narandžasta): koristite ljubičasti šampon ili nijansu sa hladnijim podtonom.

Zelena nijansa: isperite kečapom – kiselost neutrališe zelene tonove.

Kako da boja traje duže

Koristite šampon i balzam bez sulfata i alkohola.

Perite kosu rjeđe i koristite suvi šampon između pranja.

Jednom nedjeljno stavite dubinsku masku.

Dodajte sjajni premaz (gloss) za osvježenje boje.

Nosite šešir ili koristite sprej sa UV zaštitom na suncu.

(Ona / Lepa&Srećna)

