Zaboravite na neutralne kuhinje i minimalizam: Evo šta će biti u modi za 2026. godinu

Kuhinjski trendovi za 2026. godinu donose toplinu, boje i prirodne materijale. Otkrivamo šta će zamijeniti sterilno bijele kuhinje – prema mišljenju poznatih dizajnera enterijera.

Izvor: Pinkystock/Shutterstock

Kuhinje 2026. postaju toplije, razigranije i daleko od sterilno bijele estetike.

Boje, prirodni materijali i pametne zone zamjenjuju minimalizam prošle decenije.

Novi trendovi donose kuhinje koje su i funkcionalne i estetski upečatljive.

Moderna kuhinja doživljava veliku transformaciju. Godinama su dominirale bijele površine od poda do plafona, uz suptilne kamene radne ploče i jednostavne elemente. Ali već tokom 2025. primetan je zaokret ka živim bojama, izražajnim mermerima i upečatljivim frontovima.

Ovaj pravac se neće zaustaviti ni 2026. – prostor u kojem kuvate i okupljate porodicu biće vizuelno i funkcionalno potpuno drugačiji.

Dizajneri enterijera su otkrili šta će biti must-have elementi svake moderne kuhinje u narednoj godini.

1. Odvojene zone – kuhinja sa slojevima

Jedan od glavnih trendova za 2026. jeste odjeljivanje prostora prema funkciji. Vlasnici domova žele da svakodnevni nered i velike aparate sklone iz glavne zone, dok površina za pripremu hrane ostaje uredna i prijatna.

"Ulazimo u eru slojevitih kuhinja – gdje se priprema odvija iza kulisa, a estetski doživljaj ispred", objašnjava Džek Betki, osnivačica studija "Jaque Design" za Martha Stewart.

U praksi to znači: ostave, pomoćne kuhinje i sakrivene radne površine postaju standard.

Zoi Feldman, osnivačica "Zoë Feldman Design", dodaje:

"Ljudi i dalje žele povezanost, ali i red i smirenost. Zato sve više projektujemo kuhinje sa diskretnim podjelama – male radne zone, skrivene ostave ili dijelove iza elegantne stolarije."

Kuhinja

Izvor: yampi/Shutterstock

2. Zaboravite na neutralne tonove

Neutralne boje neće nestati, ali više nisu glavna zvijezda kuhinjskog dizajna.

"Ljudi žele toplinu, hrabrije boje i eksperimentisanje", kaže Kler Stasak, osnivačica "Centered by Design" studija.

"Poslije žute koja je bila hit 2025, sljedeće godine dominiraće breskva i terakota."

Feldman dodaje: "Zamišljajte tamnozelene, oker i zagasito plave tonove, kombinovane s toplim neutralnim nijansama. Takve boje unose dubinu i mir, ali su istovremeno vanvremenske."

Kuhinja u zelenoj nijansi

Izvor: Shutterstock

3. Prirodni kamen – ali sa obrtom

Prirodni kamen nije novost, ali 2026. donosi novi način njegove primjene.

"Kupci biraju kamen sa izraženim šarama, bogatom bojom i pokretom koji djeluje živo", kaže Betki i dodaje: "Takvi materijali stvaraju emotivnu povezanost s prostorom."

Sve popularniji su i zakrivljeni oblici ploča i ivica, umjesto oštrih linija.

"Ljudi sve više prihvataju različite profile ivica i zanimljive oblike radnih ploča i zidnih obloga", dodaje Stasak.

Kuhinja

Izvor: Blue Lemon Photo/Shutterstock

4. Indukcija – budućnost kuvanja

Indukcione ploče postaju standard modernih kuhinja.

"Dijelom zbog ekoloških regulativa, ali i zato što su ljudi sada otvoreniji prema tehnologiji", kaže Stasak.

Prednost je i jednostavnije čišćenje u odnosu na gasne šporete, uz mogućnost da indukcija zadrži izgled tradicionalnih modela sa komandama i dugmićima.

Šporet

Izvor: Mikolaevna/Shutterstock

5. Nova uloga kuhinjske galanterije

Ručke, kvake i okovi više nisu samo funkcionalni detalji – sada su poput nakita za kuhinju.

"Primjećujem da sve više liče na dijelove namještaja, sa zanimljivim oblicima i završnim obradama", kaže Stasak.

Završni detalji u mesingu, niklu ili mat tonovima daju kuhinji dozu luksuza i individualnosti, čineći je toplijom i elegantnijom.

Ručke na kuhinjskim elementima

Izvor: Danielle W Press/Shutterstock

(Lepa i srećna/Mondo)