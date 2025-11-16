Zaboravite na neutralne kuhinje i minimalizam: Evo šta će biti u modi za 2026. godinu

Kuhinjski trendovi za 2026. godinu donose toplinu, boje i prirodne materijale. Otkrivamo šta će zamijeniti sterilno bijele kuhinje – prema mišljenju poznatih dizajnera enterijera.
- Kuhinje 2026. postaju toplije, razigranije i daleko od sterilno bijele estetike.
- Boje, prirodni materijali i pametne zone zamjenjuju minimalizam prošle decenije.
- Novi trendovi donose kuhinje koje su i funkcionalne i estetski upečatljive.
Moderna kuhinja doživljava veliku transformaciju. Godinama su dominirale bijele površine od poda do plafona, uz suptilne kamene radne ploče i jednostavne elemente. Ali već tokom 2025. primetan je zaokret ka živim bojama, izražajnim mermerima i upečatljivim frontovima.
Ovaj pravac se neće zaustaviti ni 2026. – prostor u kojem kuvate i okupljate porodicu biće vizuelno i funkcionalno potpuno drugačiji.
Dizajneri enterijera su otkrili šta će biti must-have elementi svake moderne kuhinje u narednoj godini.
1. Odvojene zone – kuhinja sa slojevima
Jedan od glavnih trendova za 2026. jeste odjeljivanje prostora prema funkciji. Vlasnici domova žele da svakodnevni nered i velike aparate sklone iz glavne zone, dok površina za pripremu hrane ostaje uredna i prijatna.
"Ulazimo u eru slojevitih kuhinja – gdje se priprema odvija iza kulisa, a estetski doživljaj ispred", objašnjava Džek Betki, osnivačica studija "Jaque Design" za Martha Stewart.
U praksi to znači: ostave, pomoćne kuhinje i sakrivene radne površine postaju standard.
Zoi Feldman, osnivačica "Zoë Feldman Design", dodaje:
"Ljudi i dalje žele povezanost, ali i red i smirenost. Zato sve više projektujemo kuhinje sa diskretnim podjelama – male radne zone, skrivene ostave ili dijelove iza elegantne stolarije."
2. Zaboravite na neutralne tonove
Neutralne boje neće nestati, ali više nisu glavna zvijezda kuhinjskog dizajna.
"Ljudi žele toplinu, hrabrije boje i eksperimentisanje", kaže Kler Stasak, osnivačica "Centered by Design" studija.
"Poslije žute koja je bila hit 2025, sljedeće godine dominiraće breskva i terakota."
Feldman dodaje: "Zamišljajte tamnozelene, oker i zagasito plave tonove, kombinovane s toplim neutralnim nijansama. Takve boje unose dubinu i mir, ali su istovremeno vanvremenske."
3. Prirodni kamen – ali sa obrtom
Prirodni kamen nije novost, ali 2026. donosi novi način njegove primjene.
"Kupci biraju kamen sa izraženim šarama, bogatom bojom i pokretom koji djeluje živo", kaže Betki i dodaje: "Takvi materijali stvaraju emotivnu povezanost s prostorom."
Sve popularniji su i zakrivljeni oblici ploča i ivica, umjesto oštrih linija.
"Ljudi sve više prihvataju različite profile ivica i zanimljive oblike radnih ploča i zidnih obloga", dodaje Stasak.
4. Indukcija – budućnost kuvanja
Indukcione ploče postaju standard modernih kuhinja.
"Dijelom zbog ekoloških regulativa, ali i zato što su ljudi sada otvoreniji prema tehnologiji", kaže Stasak.
Prednost je i jednostavnije čišćenje u odnosu na gasne šporete, uz mogućnost da indukcija zadrži izgled tradicionalnih modela sa komandama i dugmićima.
5. Nova uloga kuhinjske galanterije
Ručke, kvake i okovi više nisu samo funkcionalni detalji – sada su poput nakita za kuhinju.
"Primjećujem da sve više liče na dijelove namještaja, sa zanimljivim oblicima i završnim obradama", kaže Stasak.
Završni detalji u mesingu, niklu ili mat tonovima daju kuhinji dozu luksuza i individualnosti, čineći je toplijom i elegantnijom.
