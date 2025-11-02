logo
Viktorija Bekam pokazala kuhinju: Žene uzdišu dok Dejvid kuva

Autor Dragana Božić
Zavirite u dom Viktorije Bekam i njenog slavnog muža Dejvida u kojem upravo on najčešće kuva.

Kuhinja Viktorije Bekam Izvor: Justin Ng / Avalon / Profimedia

Dejvid i Viktorija Bekam otvorili su vrata svoje londonske kuće u Holand Parku, a najviše pažnje privukla je njihova kuhinja - prostor u kojem se klasična elegancija viktorijanske arhitekture susreće sa savremenim luksuzom.

Umjesto hladnog minimalizma, Viktorija je odabrala toplinu i karakter, pa je iznad drvenog kuhinjskog ostrva okačila lonce i bakarne tiganje. Taj detalj nije samo praktičan, već i dekorativan, jer prostoru daje domaću atmosferu i vizuelnu dinamiku.

Dizajn kuhinje potpisuje italijanski proizvođač Ofičine Gulo, poznat po luksuznim završnim obradama od metala. Dok viseće posuđe unosi osjećaj rustične topline, ostatak prostora oblikovan je u savremenom tonu - visoki crni ormarići, zlatne police i tamne mermerne obloge stvaraju kontrast koji spaja tradiciju i sofisticiranost.

Nema sumnje da ovakav način odlaganja posuđa štedi vrijeme, olakšava organizaciju i prostoru daje lični pečat, ali mnoge domaćice kažu da se onda češće briše prašina, a sudovi ribaju iako se ne koriste. Drugim riječima - efekat za Instagram, ali velika muka u svakodnevnom životu.

Šta vi kažete, da li biste voljeli ovakvu kuhinju sa izloženim sudovima? 

(Lepa i srećna/Mondo)

