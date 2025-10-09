"Izgledam bolesno": Izašao dokumentarac o Viktoriji Bekam i ljudi su iznenađeni kakva je zapravo

Trodijelna dokumentarna serija objavljena je danas i prati život Viktorije Bekam od početaka, pa sve do danas

Izvor: CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia

Viktorija Bekam riješila je da razjasni glasine o svojoj takozvanoj namrgođenoj reputaciji, rekavši da su je ljudi doživljavali kao "bednu kravu", ali da je ona zapravo "nasmijana iznutra".

Bekam se u novom Netfliksovom dokumentarcu osvrće na to što je odavala utisak "ledene kraljice" dok je sticala slavu kao Poš Spajs iz grupe "Spice Girls", a kasnije i dok je koračala elitnim društvenim krugovima uz svog slavnog supruga, fudbalsku legendu Dejvida Bekama. U dokumentarcu sa prikladnim nazivom "Victoria Beckham", Viktorija priznaje da je bila svjesna toga da ljudi misle kako se "nikada ne smeije" i da je samo "bedna krava".

Prilično oštra samoprocena, ali Viktorija insistira da se zapravo smeje, dodajući: "Nemojte da se šokirate.“ Objašnjava to ovako: "Evo činjenice. Godinama izgledam namrgođeno jer kada stojimo na crvenom tepihu, ovaj momak (Dejvid Bekam) uvek stoji sa lijeve strane. Nisam znala da kada se nasmijem – a to radim – ja se smijem sa lijeve strane. Jer ako se smijem sa desne, izgledam bolesno.“

"Ja se zapravo smijem iznutra, ali to niko nikada ne vidi, i zato izgledam toliko namrgođeno.“

Trodijelna dokumentarna serija objavljena je danas i prati život Viktorije Bekam od vremena kada je bila dio Spice Girls, preko braka sa Dejvidom Bekamom, pa sve do uspješne karijere u svijetu mode.

