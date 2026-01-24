Šta nikako ne smijete sipati u sudoperu i WC? Sedam stvari koje mogu da vam upropaste cijevi i kanalizaciju

Budite oprezni sa sudoperom i svim odvodima u kući! Ako dođe do začepljenja, nemojte koristiti agresivne hemikalije
- Masnoće i ulja nikad ne prosipajte u sudoperu. Ostavite ih da se stegnu u posudi i bacite u smeće.
- Vlažne maramice, čak ni ako na pakovanju piše „flushable“, ne treba bacati u WC šolju. One se ne razgrađuju i mogu izazvati ozbiljna začepljenja. Bacite ih u smeće.
Često smo u iskušenju da sipamo razne tečnosti ili ostatke od hrane u sudoperu ili WC šolju.
Međutim, tako možemo da oštetimo instalaciju: stvaraju masne naslage, izazivaju začepljenja, privlače glodare ili dovode do skupih popravki.
1. Ulja i masti
Čak i male količine ulja od prženja ili ostataka mesa hlade se u cevima i formiraju gustu masnu naslagu, koja s vremenom može potpuno da blokira odvod. Ostavite ulje da se stegne u posudi, zatim sakupite u papir i bacite u smeće.
2. Kafa i talog od kafe
Talog se lijepi za masnoću i stvara gustu masu koja može začepiti cijevi. Bacite talog u kompost ili smeće. Može poslužiti i kao prirodni piling za ruke ili đubrivo za biljke.
3. Tjestenina, pirinač i žitarice
Ove namirnice bubre u kontaktu sa vodom i lako zapuše cevi. Ostatke ostavite da se osuše u kanti, pa bacite u smeće.
4. Jaja i ljuske od jaja
Ljuske se lijepe za unutrašnjost cijevi i privlače bakterije. Bacite ih u kompost ili smeće.
5. Voda od kuvanja tjestenine ili pirinča
Skrob se lijepi za ijcevi i stvara naslage koje otežavaju protok. Sipajte u odvod sa velikom količinom vode ili bacite u kompost.
7. Kosa i dlake
Dlake se zapliću sa sapunom i masnoćom, formirajući čvrste čepove. Stavite mrežicu na odvod i redovno je čistite.
8. Vlažne maramice
Ove maramice (čak i one na kojima piše „flushable“)se ne razgrađuju u kanalizaciji i mogu stvoriti ogromne čepove. Bacite ih u smeće.
Najbolja prevencija je jednostavna: u odvod sipajte samo vodu i male količine lako razgradivih tečnosti. Ako dođe do začepljenja, nemojte koristiti agresivne hemikalije – one mogu dodatno oštetiti cevi. Bolje pozovite vodoinstalatera ili koristite enzimske preparate.