Šta nikako ne smijete sipati u sudoperu i WC? Sedam stvari koje mogu da vam upropaste cijevi i kanalizaciju

Budite oprezni sa sudoperom i svim odvodima u kući! Ako dođe do začepljenja, nemojte koristiti agresivne hemikalije

Masnoće i ulja nikad ne prosipajte u sudoperu. Ostavite ih da se stegnu u posudi i bacite u smeće.

Često smo u iskušenju da sipamo razne tečnosti ili ostatke od hrane u sudoperu ili WC šolju.

Često smo u iskušenju da sipamo razne tečnosti ili ostatke od hrane u sudoperu ili WC šolju.

Međutim, tako možemo da oštetimo instalaciju: stvaraju masne naslage, izazivaju začepljenja, privlače glodare ili dovode do skupih popravki.

1. Ulja i masti

Čak i male količine ulja od prženja ili ostataka mesa hlade se u cevima i formiraju gustu masnu naslagu, koja s vremenom može potpuno da blokira odvod. Ostavite ulje da se stegne u posudi, zatim sakupite u papir i bacite u smeće.

2. Kafa i talog od kafe

Talog se lijepi za masnoću i stvara gustu masu koja može začepiti cijevi. Bacite talog u kompost ili smeće. Može poslužiti i kao prirodni piling za ruke ili đubrivo za biljke.

3. Tjestenina, pirinač i žitarice

Ove namirnice bubre u kontaktu sa vodom i lako zapuše cevi. Ostatke ostavite da se osuše u kanti, pa bacite u smeće.

čovek sipa čaj u sudoperu

4. Jaja i ljuske od jaja

Ljuske se lijepe za unutrašnjost cijevi i privlače bakterije. Bacite ih u kompost ili smeće.

5. Voda od kuvanja tjestenine ili pirinča

Skrob se lijepi za ijcevi i stvara naslage koje otežavaju protok. Sipajte u odvod sa velikom količinom vode ili bacite u kompost.

7. Kosa i dlake

Dlake se zapliću sa sapunom i masnoćom, formirajući čvrste čepove. Stavite mrežicu na odvod i redovno je čistite.

8. Vlažne maramice

Ove maramice (čak i one na kojima piše „flushable“)se ne razgrađuju u kanalizaciji i mogu stvoriti ogromne čepove. Bacite ih u smeće.

Najbolja prevencija je jednostavna: u odvod sipajte samo vodu i male količine lako razgradivih tečnosti. Ako dođe do začepljenja, nemojte koristiti agresivne hemikalije – one mogu dodatno oštetiti cevi. Bolje pozovite vodoinstalatera ili koristite enzimske preparate.