Najprostiji način za čišćenje WC šolje? Vodoinstalater upozorava na greške i daje najbolji savjet

Svi želimo da WC šolja bude čista i mirisna, a popularne trikove za čišćenje redovno pronalazimo na društvenim mrežama.

Izvor: Shutterstock

WC šolju treba redovno održavati, pa se mnogi snalaze na razne načine kako bi sebi olakšali ovaj posao.

Jedna žena je nedavno objavila svoju metodu koju smatra djelotvornom, a koju koristi već 14 godina, ali vodoinstalater je upozorio da takav način čišćenja može biti opasan, piše britanski Miror.

"Stavite sredstvo za pranje sudova u vodokotlić i, svaki put kad povučete vodu, WC školjka će biti čista i uvijek će izgledati uredno", napisala je ta žena u objavi u Fejsbuk grupi posvećenoj temama čišćenja kuće.

Iako su mnogi smatrali da je to odlična ideja i htjeli da isprobaju njen trik, drugi su bili skeptični. Ako niste sigurni da li želite da to isprobate, evo objašnjenja vodoinstalatera zašto to i nije tako dobra ideja.

Izvor: Shutterstock

Majstor Piter Dejli upozorava je kako korišćenje proizvoda koji nisu namijenjeni za WC šolje može da bude i štetno.

"Najsigurnije je koristiti proizvode koji su posebno napravljeni za WC šolju. Ako tražite ekološki prihvatljiviji način za čišćenje WC šolje, možda bi trebalo da razmislite o korištenju kamena plovućca", kaže.

Druga žena je rekla kako joj je običac plovućac koji je kupila u lokalnoj apoteci čudesno očistio prljavštinu u WC šolji.

"Otkad sam se prije godinu i po uselila u novu kuću, WC šolja me je stalno iritirala. Pretpostavljam da je prethodni vlasnici nisu često čistili. Isprobala sam sve, ribanje i izbjeljivač, mjesecima sam koristila razna sredstva, ali prljavština se i dalje vidjela", priznala je. Sve je na kraju riješila plovućcem. "Treba da ribate pažljivo, kamenac i prljavština će da spadnu kao od šale."

(Net.hr / Lepa&Srećna)