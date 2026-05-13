Pokrenut humanitarni apel za liječenje Aleksandre Ilić iz Šipova: Pozivom na broj 1414 donirate 1 KM

Izvor: Humanitarna organizacija "Ruka pomoći"

Humanitarno udruženje "Ruka pomoći" pokrenulo je apel za pomoć Aleksandri Ilić iz Šipova, mladoj majci koja boluje od rijetke i teške bolesti – atrofije mozga, zbog koje je njeno zdravstveno stanje iz dana u dan sve teže.

Kako navode iz Udruženja, sve mogućnosti liječenja u BiH su iscrpljene, a jedina nada za Aleksandru je nastavak liječenja u Turskoj, za šta je potrebno prikupiti 24.000 evra.

Aleksandra trenutno nije u mogućnosti da samostalno ustane niti da hoda, a bolest joj postepeno oduzima snagu i samostalnost.

"Danas ne može sama da ustane. Ne može da hoda. Ne može da zagrli svoje dijete onako kako svaka majka želi", navedeno je u apelu.

Građani mogu pomoći pozivom na humanitarni broj 1414, čija cijena iznosi 1 KM za korisnike m:tel mreže.

Pomoć je moguće uplatiti i direktno na žiro račun:

551 - 720 257 76936 26

Za uplate iz inostranstva dostupni su i sljedeći podaci:

IBAN: BA395517202867105348

SWIFT/BIC: BLBABA22

Iz Humanitarnog udruženja "Ruka pomoći" pozvali su građane da podijele apel i pomognu Aleksandri u borbi za ozdravljenje.

"Jedan poziv može značiti korak bliže ozdravljenju i spas za jednu majku, ali i djetinjstvo njene djevojčice", poručili su iz Udruženja.