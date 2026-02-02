logo
"Ne damo da nas uništavaju": Povratnici u selu Kuti već pet dana blokiraju put investitoru

"Ne damo da nas uništavaju": Povratnici u selu Kuti već pet dana blokiraju put investitoru

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Mještani sela Kuti kod Mostara već pet dana blokadom lokalnog puta brane posjede Srba povratnika i pokušavaju zaustaviti deminere koje je angažovao strani investitor da deminiraju lokaciju ovdašnjeg brda Zukulja kako bi tu bio otvoren kamenolom.

Povratnici u selu Kuti već pet dana blokiraju put investitoru Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Prije nekoliko dana, radnici Centra za uklanjanje mina u BiH trebali su na zahtjev investitora deminere uvesti u posao, ali mještani su im onemogućili prolaz lokalnim putem koji je dijelom privatno vlasništvo, budući da ulazi u privatne posjede i otvoren je da bi ga žitelji koristili.

Pošto investitor ne odustaje od namjere da sprovede deminere do budućeg kamenoloma, mještani ovog naselja na putu stoje već danima. Oni kažu da ih najviše žalosti što niko od gradske administracije ne vidi i ne čuje njihove probleme.

Mještani navode da je žalosno i da gradonačelnik Mostara Mario Kordić u određena naselja ide kada se pojavi problem sa smećem, a ne vidi svoje građane koji danima stoje na putu i godinama i mjesecima biju bitku za svoju zemlju.

Mještanin Krsto Lozo rekao je da peti dan dežuraju na putu i da će tu ostati dok god bude potrebno.

"Ne damo da prođu i da nas uništavaju! Istrajaćemo u toj borbi. Put je sada zagrađen. Ovo je privatna zemlja! Došao je za vikend čovjek iz Srbije i zagradio. Mi sada kućama idemo alternativnim putem preko privatne zemlje", naveo je Lozo.

On je istakao da se borba nastavlja i da nema predaje.

"Nećemo da se neko bogati na našem. Imamo i mi djecu i oni trebaju živjeti sutra i mi hoćemo da im obezbijedimo da mogu živjeti ovdje", dodao je Lozo.

Na protestu i blokadi sa mještanima je i bjelopoljski sveštenik Nebojša Radić koji je rekao da mu je žao što ranije nije mogao biti sa ljudima, ali da je sada tu i da će biti uz njih.

"Tu sam da im pomognem da zaštite kuće i svoj život. Ovdje je zdrava sredina, a izgradnjom kamenoloma vjerovatno to više neće biti tako", ukazao je paroh Radić.

Već godinama mještani Kuti, većinom Srbi povratnici i njihovi susjedi Bošnjaci i Hrvati, pokušavaju spriječiti, kako tvrde, nelegalno otvaranje kamenoloma, u strahu da će to mjesto postati nova Donja Jablanica.

Kao posljednji bedem odbrane koriste činjenicu da se put prema kamenolomu pokušava prokrčiti preko njihove zemlje.

Već godinama svojim tijelima blokiraju kamione investotora, a borbu moraju voditi i sa određenim gradskim službama koje po svaku cijenu nastoje prokrčiti put za privatni kamenolom stranih investitora.

