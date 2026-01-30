Drama u selu Kuti kod Mostara: Mještani brane imovinu Srba povratnika

U selu Kuti kod Mostara mještani svojim tijelima brane posjede Srba povratnika i pokušavaju blokirati deminere angažovane za kamenolom Zukulja.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

U selu Kuti, kod Mostara, rano jutros odvija se prava drama, gdje mještani svojim tijelima, brane posjede svojih susjeda, Srba povrtanika i pokušavaju blokirati put deminerima koje je angažovao strani investitor da deminiraju lokaciju brda Zukulja u njihovom selu, kako bi se tu otvorio kamenolom.

Jedna ekipa deminera jutros rano je, ipak, uspjela proći do lokacije budućeg kamenoloma. Na terenu je dvadesetak deminera koji trebaju raditi i čekaju ekipu Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAK) kojoj su mještani ipak blokirali put, javlja dopisnik Srne.

Da stvar bude gora, pola sela Kuti kod Mostara, dobilo je sudsku zabranu da ne smije sprečavati prolazak do kamenoloma Zukulja javnim putem koji vodi preko zemlje Srba povratnika u ovom mjestu, tačnije porodice Lozo.

Opštinski sud u Mostaru na čelu sa sudijom Šemsom Jogunović donio je rješenje kojim se određuje privremena mjera osiguranja, te se naređuje i zabranjuje mještanima Lozama i Omanovićima da brane svojim tijelima ili bilo kakvim preprekama pristup kamenolomu Zukulja, kako investitorima, tako i svim ljudima koji tu dolaze i imaju veze s njim. Pritom se u privremenoj mjeri navode čestice posjeda porodice Loze preko kojih vodi put.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Sud je donio ovakvo rješenje po tužbi kamenoloma "Majdan-Kuti".

Mještani su očajni, ogorčeni i ljuti, jer im niko ne pritiče u pomoć. Investitor je svojevrjemeno dobio sve dozvole, kao i papir da je područje bez mina i sigurno, a sada se angažuju demineri.

Siniša Lozo kaže da Srbi povratnici ne znaju više šta da rade i kome da se obrate za očiglednu diskriminaciju i progon.

"Žele da nas isele, da nam otmu zemlju. Čitav svijet neka čuje da nam u Mostaru izriču sudsku zabranu da ne smijemo doći na svoju zemlju", poručio je Lozo.

On navodi da je deset mještana dobilo zabranu okupljanja na svojoj zemlji.

Njegov susjed Aner Omanović koji je zajedno sa susjedima Srbima štitio njihovu imovinu dobio je zabranu.

"Anis Kalajdžić koji je ubio ženu nasred Mostara, nije imao mjeru osiguranja, a mi imamo. Starci, slijepi ljudi i žene dobili su sudsku zabranu", kaže Omanović.

On podsjeća da investitir tvrdi da je u pitanju javni put i javno dobro, a da četiri godine niko to nije mogao dokazati, jer nema sumnje da je to privatno vlasništvo Srba, odnosno porodice Lozo.

"Investitor je pribavio papir od Centra za uklanjanje mina u BiH /BHMAK/ da se radi o površini bez rizika od mina na osnovu koje je investitor ishodovao sve dokumente, a danas nakon svega kreće u deminiranje. Ovo je iscrpljujuća borba, zastrašivanje mještana srpskih povratnika i oduzimanje zemlje. Mi samo ne damo da im se gradi zlo ovdje. Niko nas od policije, Sipe, Tužilatva nije pozvao, iako smo i mi dobijali prijetnje. Sve te institucije rade za advokate. Ubice ne dobijaju ovakve zabrane", kaže Omanović.

Mještanin Krsto Lozo ogorčen je ponašanjem i Opštinskog suda u Mostrau i Gradske uprave.

"Kada moćni gaze nemoćne to je transparentnost, a kada se nemoćni brane to je nasilje. To se događa u ovom mjestu", kaže Lozo.

On ponavlja da se je put napravljen na njihovoj privatnoj zemlji.

"Mi ne branimo korištenje puta, ali nećemo dozvoliti da nam neko uništava život", navodi Lozo.

Već godinama mještani Kuti, većinom Srbi povranici i njihovi susjedi Bošnjaci, pokušavaju spriječiti kako tvrde, nelegalno otvaranje kamenoloma, u strahu da će postati nova Donja Jablanica.

Kao posljednji bedem odbrane koriste činjenicu da se put prema kamenolomu pokušava prokrčiti preko njihove zemlje. Već godinama svojim tijelima blokiraju kamione investotora, a, nažalost, borbu moraju voditi i sa određenim gradskim službama koje po svaku cijenu nastoje prokrčiti put za privatni kameneolom stranih investitora.

Vlasti su i gluve i nijeme na njihove vapaje.