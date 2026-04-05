Odsječeni od svijeta: Vodena stihija oštetila most povratničkom selu kod Lukavca

Vodena bujica oštetila je most koji vodi ka srpskom povratničkom naselju Gornja Brijesnica kod Lukavca, izjavio je Srni član Zavičajnog udruženja Gornja Brijesnica Lazo Tripunović.

Tripunović je naveo da je riječ o jednom od ukupno tri mosta koja vode ka Gornjoj Brijesnici i dodao da ne postoji alternativni pravac ka ovom naselju.

"Jutros su dva člana našeg udruženja otišla da provjere stanje druga dva mosta preko riječice Brijesnica", naveo je Tripunović.

On je dodao da je do potkopavanja mosta najvjerovatnije došlo usljed bujice izazvane nedavnim padavinama i snijegom, i najavio da će se predstavnici Zavičajnog udruženja sutra obratiti Gradskoj upravi Lukavca radi sanacije ove, za povratnike veoma važne putne komunikacije.

U srpskom selu Brijesnica Gornja kod Lukavca prije rata živjelo je 570 stanovnika.

Srbima tog područja ni do danas nisu omogućeni uslovi za održivi povratak nakon što su protjerani 1995. godine.

Prvi put poslije 29 godina u novembru 2023. godine u srpskom zaoseku Matići postavljen je krov na još devastiranoj kući Radomira i Jadranke Nedić, njihovim vlastitim sredstvima.